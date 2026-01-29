NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Régimen cubano

Algunas embajadas en Cuba estarían preparando planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen

enero 29, 2026
Por: Luis Cifuentes
La Habana, Cuba - Foto. EFE
Semanas después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en su captura, las sedes diplomáticas alojadas en La Habana, Cuba, se estarían preparando para una evacuación ante una eventual intervención ordenada desde Washington.

Y es que la presión estadounidense se ha trasladado ahora al régimen cubano después de la captura de Maduro, por lo que las embajadas se preparan para afrontar una intervención de la misma naturaleza en la isla.

Según conoció la agencia española EFE, la preocupación ha aumentado en las últimas semanas para las embajadas, así como para las sedes empresariales extranjeras en la isla.

Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, dijo una diplomática en La Habana a EFE, quien no quiso revelar su identidad.

A su vez, la agencia española detalló que “cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos han reconocido que están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba”.

Al mismo tiempo, las representaciones diplomáticas se encuentran abasteciéndose ante una posible falta de electricidad, combustible e incluso agua en la isla.

La agencia de noticias EFE también reveló que algunas empresas extranjeras estarían tomando los mismos recaudos, incluso en caso de una intervención ordenada desde Washington y ante las dificultades en Cuba por la falta de combustible y la situación económica.

Algunas empresas, según fuentes contactadas por EFE, aseguraron que cuentan con reservas de combustibles por un tiempo limitado, pero “mantener la producción” sin la provisión de crudo desde Venezuela y Cuba haría insostenibles sus operaciones en la isla.

Incluso, los familiares de algunos empleados de la multinacional británica Unilever con presencia en Cuba ya fueron evacuados ante la incertidumbre sobre qué podría pasar en las próximas semanas, según comentaron algunas fuentes a EFE.

Cabe resaltar que en los últimos días el mismo presidente Donald Trump ha advertido al régimen de Díaz-Canel e incluso ha señalado que “está a punto de caer”.

En los mismos términos se ha pronunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que “si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”.

