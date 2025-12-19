NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Colombia

Seis soldados fueron asesinados en un ataque del ELN a una base militar en Colombia

diciembre 19, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Ataque a base militar en Colombia / FOTO: cortesía
Decenas de uniformados también resultaron heridos tras el ataque que fue perpetrado con drones y explosivos.

Al menos seis soldados murieron y 28 resultaron heridos el jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar colombiana cercana a la frontera con Venezuela atribuido a la guerrilla del ELN, según el Ministerio de Defensa.

Las autoridades habían informado inicialmente de cuatro militares fallecidos y una decena de lesionados, pero el titular de Defensa, Pedro Sánchez, elevó el saldo la madrugada del viernes.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró el segundo ataque mortal contra la fuerza pública en una semana, con ocho uniformados asesinados por la guerrilla y sin señales de la tregua navideña otorgada en años anteriores.

El ataque ocurrió en una instalación de un batallón de infantería del ejército en un poblado rural del departamento del Cesar (norte), aseguraron las Fuerzas Militares en un comunicado.

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", que utilizó drones y artefactos explosivos en la arremetida, dijo Sánchez en la red social X.

Videos que circularon en redes sociales muestran a militares heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local y un incendio supuestamente causado por las explosiones en un patio de la base.

Los lesionados reciben atención médica, agregó el ministro, que anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude a la captura de los responsables.

