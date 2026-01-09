Trump promete una inversión de 100 mil millones de dólares en Venezuela para reconstruir la "deteriorada" industria petrolera y se reúne con jefes petroleros en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

A su vez, señaló que su gobierno decidiría qué empresas operarían en el país sudamericano y garantizaría su "total seguridad".

"Vamos a tomar la decisión de a qué compañías petroleras vamos a permitir entrar", señaló.

"Una de las cosas que Estados Unidos sacará de esto serán unos precios de la energía aún más bajos", agregó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Energía, Chris Wright, asistieron a la reunión junto con representantes de Chevron, Exxon, Conoco Phillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

La administración Trump ha dicho repetidamente que está controlando Venezuela, y Wright afirmó que Washington controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

"Confiamos en que con este Gobierno y el presidente Trump, trabajando mano a mano con el Gobierno venezolano, esos cambios puedan ponerse en marcha", señaló Darren Woods, presidente ejecutivo de Exxon.