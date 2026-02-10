"No será un entorno permisivo para actores maliciosos": Comando Sur de EE. UU. emite duro mensaje sobre operaciones que mantiene en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de operaciones militares y de seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, reafirmó sus acciones en aguas internacionales en el marco del despliegue militar que lanzó la Administración del presidente Donald Trump hace meses.

VEA TAMBIÉN Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe o

Mediante un mensaje publicado en la red social X, el comando militar de Estados Unidos indicó que “las aguas del Caribe no serán un entorno permisivo para actores maliciosos ni actividades ilícitas”.

“Nuestros combatientes de élite de la fuerza conjunta desplegados en la región siguen listos para actuar con decisión, como lo han hecho antes, deteniendo rápidamente cualquier embarcación que viole las sanciones en el Caribe”, escribió.

Añadió que el Departamento de Guerra “se mantiene firme en su misión de combatir las actividades ilícitas en la región”, trabajando en colaboración con otras dependencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

“Las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur están apoyando la Operación Lanza del Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y la prioridad del presidente de proteger la patria”, añadió.

La publicación estuvo acompañada un video que agrupa operaciones contra buques en aguas internacionales, en el que se ven militares realizando maniobras en la cubierta de petroleros sancionados.

Desde que Estados Unidos inició en septiembre las operaciones antidrogas en aguas del Caribe y, posteriormente en el Pacífico oriental, ha dejado al menos 38 embarcaciones destruidas.

La Administración del presidente Trump desplegó el contingente militar en la zona, donde además ha dejado un saldo de 130 presuntos narcotraficantes muertos.

Trump alega que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, donde el pasado 3 de enero capturó al jefe del régimen chavista, Nicolás Maduro, en una operación militar desarrollada en Caracas.

VEA TAMBIÉN Buques de guerra estadounidenses llegaron a bahía ubicada a 78km de Cuba y plataforma especializada detectó un dron militar cerca de la isla o

Las operaciones también han permitido la incautación de varios petroleros luego de que Trump ordenara en diciembre el "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela.

Los buques capturados son señalados de ser parte de la denominada flota fantasma, un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra este sector por Washington.