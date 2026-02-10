NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Despliegue militar de Estados Unidos

"No será un entorno permisivo para actores maliciosos": Comando Sur de EE. UU. emite duro mensaje sobre operaciones que mantiene en el Caribe

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones del Comando Sur en el Caribe - Captura de video
El comando militar aseguró que el Departamento de Guerra “se mantiene firme en su misión de combatir las actividades ilícitas en la región”.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de operaciones militares y de seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, reafirmó sus acciones en aguas internacionales en el marco del despliegue militar que lanzó la Administración del presidente Donald Trump hace meses.

Mediante un mensaje publicado en la red social X, el comando militar de Estados Unidos indicó que “las aguas del Caribe no serán un entorno permisivo para actores maliciosos ni actividades ilícitas”.

“Nuestros combatientes de élite de la fuerza conjunta desplegados en la región siguen listos para actuar con decisión, como lo han hecho antes, deteniendo rápidamente cualquier embarcación que viole las sanciones en el Caribe”, escribió.

Añadió que el Departamento de Guerra “se mantiene firme en su misión de combatir las actividades ilícitas en la región”, trabajando en colaboración con otras dependencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

“Las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur están apoyando la Operación Lanza del Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y la prioridad del presidente de proteger la patria”, añadió.

La publicación estuvo acompañada un video que agrupa operaciones contra buques en aguas internacionales, en el que se ven militares realizando maniobras en la cubierta de petroleros sancionados.

Desde que Estados Unidos inició en septiembre las operaciones antidrogas en aguas del Caribe y, posteriormente en el Pacífico oriental, ha dejado al menos 38 embarcaciones destruidas.

La Administración del presidente Trump desplegó el contingente militar en la zona, donde además ha dejado un saldo de 130 presuntos narcotraficantes muertos.

Trump alega que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela, donde el pasado 3 de enero capturó al jefe del régimen chavista, Nicolás Maduro, en una operación militar desarrollada en Caracas.

Las operaciones también han permitido la incautación de varios petroleros luego de que Trump ordenara en diciembre el "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela.

Los buques capturados son señalados de ser parte de la denominada flota fantasma, un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra este sector por Washington.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

