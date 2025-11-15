NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Brasil

Brasil inauguró imponente estatua de la Virgen María que supera en tamaño al famoso Cristo Redentor

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristo Redentor | Foto: AFP
La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Crato no solo es un logro arquitectónico sino también un símbolo religioso de gran significado para la población local.

Brasil vivió en las últimas horas una jornada historia tras inaugurar una estatua de la Virgen María que supera en dimensiones al famoso Cristo Redentor.

El municipio de Crato, ubicado en el estado de Ceará en Brasil fue el epicentro de un suceso que es considerado como histórico al desvelar la enorme estatua de la Virgen María, una obra dedicada a Nuestra Señora de Fátima.

La gigantesca estatua es ahora la más grande del mundo y se perfila desde este momento como una nuevo destino turístico del país.

La estatua tiene mide unos impresionantes 54 metros de altura, superando así al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, que se alza con un total de 38 metros incluyendo su pedestal.

La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Crato no solo es un logro arquitectónico sino también un símbolo religioso y cultural de gran significado para la población local y creyentes de todo el mundo.

La ceremonia de inauguración se dio este jueves e inició con una misa especial celebrada en un escenario ubicado al frente de la estatua.

Este monumento es un tributo a la figura mariana tan venerada en la fe católica, y marca un hito significativo debido a su envergadura.

La ciudad de Crato, perteneciente al estado de Ceará, ya empieza a sentir las repercusiones positivas de este nuevo monumento.

Se espera que impulse el turismo religioso en la región, atrayendo a miles de visitantes al año que desean experimentar presencia majestuosa de la estatua.

La inauguración de la estatua ha sido recibida con entusiasmo, no solo por los ciudadanos de Crato, sino también por visitantes y peregrinos que ven en este monumento un nuevo centro de reunión para la fe.

