NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello en tono desafiante: "de hacerle algo a alguno de nosotros lo que venga después... ¡Ay! Dios querido, no digan que no se los dije"

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano volvió a referirse al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Nuevamente, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, elevó su narrativa sobre los Estados Unidos con un tono desafiante.

El hombre de “confianza” del dictador Nicolás Maduro, mencionó lo que pasaría eventualmente si las tropas estadounidenses entran en territorio venezolano.

“Aparte de lo del Cartel de los Soles, grupo terrorista, de bandas, salió la cosa ya de ‘cambio de régimen’, la cosa es contra Nicolás, Diosdado y el otro, ellos saben que están agrediendo a un pueblo completo”, expresó Cabello.

“El pueblo decidió ser libre (Venezuela). De hacerle algo a alguno de nosotros lo que venga después, ¡Ay! Dios querido, no digan que no se los dije", acotó.

“Esto es un pueblo, cuando el comandante Chávez dijo: 'Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo', es la interpretación de todo el colectivo que tenemos nosotros”, agregó.

La tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen venezolano sigue creciendo. Ahora, la llegada del portaviones USS Gerald R. Ford, la embarcación militar más grande y poderosa de la Marina de Estados Unidos, al mar Caribe cerca del territorio venezolano, pone a Trump y Maduro bajo la lupa internacional.

Por parte de la dictadura, ante la eventual incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, Maduro ha ordenado a sus fuerzas armadas a “defender la patria, cueste lo que cueste”.

Por parte de la Casa Blanca, la administración Trump ha manifestado que el portaviones USS Gerald R. Ford “ha sido desplegado en el mar Caribe como parte de una importante operación militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales transnacionales”.

Según la unión americana, la misión principal del grupo de ataque, que llegó a la región el 11 de noviembre de 2025, se divide en dos frentes: Reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas en el hemisferio occidental, y apoyar los esfuerzos existentes contra los carteles de la droga y las redes de contrabando, mejorando y ampliando las capacidades de interrupción del tráfico de narcóticos.

La presencia del imponente portaviones de EE.UU. ha provocado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reaccione a través de lo que llaman “movilización cívico-militar”.

