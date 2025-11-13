"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

El poderoso portaviones Gerald R. Ford, a principios de esta semana, se sumó al despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe cerca de las costas venezolanas.

Para analizar el impacto que tienenla llegada del portaviones, considerado como un aeropuerto flotante, Guillermo Pacheco Gaitán, director internacional de Security College US y experto en seguridad nacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó que el objetivo de la llegada del Gerald R. Ford “es subir el nivel de disuasión, o sea que Maduro sienta cada vez más que el nivel de disuasión sube y que puede ocurrir cualquier cosa”

“El tener un portaviones como el Gerald R. Ford incrementa lo que se puede esperar de la lucha a los carteles de la droga”, añadió.

El experto en seguridad nacional también señaló que “hay entender que el nivel de interacción que se puede hacer en Venezuela es diferente al que se puede esperar de una invasión, es evidente que la parte terrestre juega un papel muy importante”.

Y habló sobre la relación entre el gobierno colombiano con Venezuela diciendo: “Petro sabe que si cae Maduro y logra haber un régimen que no esté alineado a lo que puede esperar, pierde en todo sentido”.

“Petro sabe que si cae el régimen de Maduro se debilita mucho su régimen en Colombia”, puntualizó.