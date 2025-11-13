NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad nacional, analizó la incorporación del portaaviones Gerald R. Ford al despliegue militar en el Caribe.

El poderoso portaviones Gerald R. Ford, a principios de esta semana, se sumó al despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe cerca de las costas venezolanas.

Para analizar el impacto que tienenla llegada del portaviones, considerado como un aeropuerto flotante, Guillermo Pacheco Gaitán, director internacional de Security College US y experto en seguridad nacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El invitado afirmó que el objetivo de la llegada del Gerald R. Ford “es subir el nivel de disuasión, o sea que Maduro sienta cada vez más que el nivel de disuasión sube y que puede ocurrir cualquier cosa”

“El tener un portaviones como el Gerald R. Ford incrementa lo que se puede esperar de la lucha a los carteles de la droga”, añadió.

El experto en seguridad nacional también señaló que “hay entender que el nivel de interacción que se puede hacer en Venezuela es diferente al que se puede esperar de una invasión, es evidente que la parte terrestre juega un papel muy importante”.

Y habló sobre la relación entre el gobierno colombiano con Venezuela diciendo: “Petro sabe que si cae Maduro y logra haber un régimen que no esté alineado a lo que puede esperar, pierde en todo sentido”.

“Petro sabe que si cae el régimen de Maduro se debilita mucho su régimen en Colombia”, puntualizó.

"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

