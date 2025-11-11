NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Ginebra

Esta fue la millonaria suma por la que subastaron un diamante azul "de pureza excepcional" en Ginebra

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Diamante subastado en Ginebra - AFP
Diamante subastado en Ginebra - AFP
La piedra "figura entre los más bellos diamantes de color jamás propuestos en subasta", según Rahul Kadakia, director internacional del departamento de joyería de Christie's.

Un diamante azul vivo de 9,51 quilates que está montado en un anillo, y que es conocido como "Mellon blue", fue vendido este martes por más de 25 millones de dólares en Ginebra, Suiza.

Según anunció la casa de subastas Christie's, el precio fue conforme a los cálculos iniciales para una piedra "de pureza excepcional" debido a que se había sido calculado un monto de entre 20 y 30 millones de dólares.

Rahul Kadakia, director internacional del departamento de joyería de Christie's, aseguró que la piedra "figura entre los más bellos diamantes de color jamás propuestos en subasta".

De acuerdo con Christie's, el diamante fue adjudicado en 17,4 millones de francos suizos y un precio final de 25,5 millones de dólares con impuestos.

El diamante era conocido anteriormente con el nombre de "Zoe Diamond", cuando fue vendido por 32,6 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York en 2014, logrando récords mundiales para un diamante azul.

Se dice que la piedra perteneció por décadas a Rachel Lambert Mellon, mejor conocida con el nombre de "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014), una horticultora, filántropa y coleccionista de arte estadounidense.

Para ese entonces, el diamante estaba montado en un collar y no en un anillo como en la actualidad.

Su anterior propietaria se hizo famosa, entre otras cosas, por haber reestructurado el rosedal de la Casa Blanca en 1961 a petición del presidente John F. Kennedy.

Cabe destacar que el precio más alto alcanzado por Christie's para un diamante azul vivo fue establecido en Ginebra en 2016, cuando el "Oppenheimer Blue" (14,62 quilates) fue vendido por 57,5 millones de dólares.

Mientras que para el año 2015, Sotheby's estableció un anterior récord mundial con la venta del "Blue Moon of Josephine", de 12,03 quilates, por 48,5 millones de dólares.

