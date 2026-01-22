NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Groenlandia

Primer ministro de Groenlandia dice no conocer el contenido del acuerdo entre Trump y el secretario de la OTAN

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia - Foto: EFE
Jens-Frederik Nielsen dijo, además, que tanto la isla como Dinamarca deben ser incluidos en las negociaciones sobre su propio territorio.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo este jueves que desconoce el contenido del acuerdo concluido por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.

"No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", dijo en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la OTAN.

Después de amenazar a sus aliados europeos que se opusieran a sus ambiciones en Groenlandia, Trump cambió el tono el miércoles durante su participación en el Foro de Davos.

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a sus aliados europeos.

Según el dirigente republicano, la reunión con el jefe de la OTAN sirvió para pactar "el marco de un futuro acuerdo" sobre esta isla rica en minerales.

"Nadie más que Groenlandia y Dinamarca están facultados para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca", replicó Nielsen desde Nuuk.

La soberanía y la integridad territorial de la isla "son nuestra línea roja", subrayó.

Se han conocido pocos detalles sobre el acuerdo, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró "todo lo que buscaba" y "para siempre".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que el trabajo continuaría en "dos ejes": uno centrado en la OTAN y otro en las relaciones de Dinamarca y Groenlandia con Estados Unidos.

Sobre la alianza militar, Frederiksen dijo que todos sus integrantes están de acuerdo "en la necesidad de una presencia permanente de la OTAN en la región ártica".

Sobre el segundo eje, la dirigente dijo que no quería "entrar en el detalle de las discusiones".

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo que una oportunidad "se abre para que podamos de nuevo tener una verdadera negociación entre el reino, o sea, Dinamarca y Groenlandia de un lado, y Estados Unidos del otro", en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga sueca Maria Malmer Stenergard.

Groenlandia quiere continuar "un diálogo pacífico" sobre su futuro pero con respeto a su "derecho a la autodeterminación", afirmó el primer ministro groenlandés.

Nielsen también señaló que si su población debe escoger entre permanecer en Dinamarca o unirse a Estados Unidos, "escogemos el Reino de Dinamarca, escogemos la Unión Europea, escogemos la OTAN".

