Escándalo en la NBA: jugadores protagonizaron batalla campal en pleno partido que dejó cuatro expulsados

Un nuevo escándalo sacude al mundo del basquetbol luego de que el partido entre los Detroit Pistons y Charlotte Hornets se convirtiera en el escenario de una gran pelea que terminó con cuatro jugadores expulsados.

El encuentro, que finalizó con un marcador 110-114 a favor de Detroit, se volvió el centro de la noticia debido a la gran pelea que se desencadenó en el Spectrum Center.

Durante el tercer cuarto del partido cuando el jugador de los Pistons, Jalen Duren, iba hacia el arco, recibió una falta por parte de su rival, Moussa Diabaté, de Charlotte. De inmediato, el jugador de los Pistones encaró a su rival por hacerle la falta y empezaron a intercambiar cabezazos.

Luego de que Duren empujara el rostro del jugador Diabaté, el caos cobró vida en pleno partido ante la atenta mirada de los espectadores.

A la pelea se metieron Tobias Harris, quien intentaba contener a Diabaté, pero este le dio un puñetazo a Duren, lo que causó que Miles Bridges, de Hornets, terminara metiéndose en la enorme batalla campal.

Bridges le lanzó un golpe en la cara a Duren, pero el jugador de los Pistons no se dejó y le devolvió el golpe. La pelea se intensificó tanto que terminó durando más de 30 segundos, por lo que tanto compañeros de equipos como los árbitros tuvieron que intervenir para calmar la situación.

Sin embargo, cuando Isaiah Stewart de Detroit intentó enfrentar a Bridges, quien le dio un puñetazo, poniendo nuevamente las cosas intensas entre los jugadores de ambos equipos que terminaron en un gran círculo.

Tras calmarse la situación, los árbitros expulsaron a cuatro jugadores: Isaiah Stewart y Jalen Duren de los Detroits Pistons; y a Moussa Diabate y Miles Bridges de los Charlotte Hornets.

Una vez el partido finalizó, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, se refirió a la situación diciendo que "dos chicos tuvieron una conversación acalorada y luego la cosa se fue descontrolando".

Mientras que el entrenador J.B. Bickerstaff de los Pistons responsabilizó a los jugadores rivales por el conflicto, en en declaraciones a AP dijo: "Nuestros chicos se enfrentan a muchas cosas, ¿verdad? Pero no fueron ellos los que iniciaron la pelea, se pasaron de la raya".

Sin embargo, no se descarta que la NBA durante los próximos días anuncie las sanciones económicas o las suspensiones que enfrentarán los cuatro jugadores expulsados debido al nivel de agresividad que mostraron en pleno encuentro.