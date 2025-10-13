"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

El activista José Daniel Ferrer ofreció este lunes una rueda de prensa a su llegada a Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen cubano.

A su llegada, el activista de 55 años se dirigió junto a su familia a la sede de la Cuban American National Foundation para dar sus primeras declaraciones.

“Nunca pensé salir de Cuba y tampoco pensé que el régimen iba a llegar al 2025. Aquellos que queremos volver a Cuba no deberíamos esperar que pasen más de 10 años en prisión para que llegue una nueva administración que nos ayude a liberar a Cuba”, dijo.

Ferrer indicó que tras su llegada a Estados Unidos continuará luchando por la liberación del país. “Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba”, afirmó.

“La lucha continúa dentro y fuera de Cuba. Solo en la unidad y la acción efectiva en la nación y la diáspora podemos arrinconar a la dictadura”, aseguró.

En medio de su discurso, el activista afirmó que si en Venezuela hay dictadura oprobiosa “es porque existía una dictadura como la de Cuba”

“Necesitamos el mayor apoyo posible para que antes de que acabe esta administración ya no tengamos tiranía en Cuba. Estos son los últimos tiempos de la tiranía”, puntualizó.

Además, agradeció a Estados Unidos por el acompañamiento tras su destierro. “Estoy enormemente agradecido con el Secretario de Estado marco Rubio, al presidente Donald Trump y los funcionarios que me acompañaros”, dijo.

Ferrer, un firme opositor del régimen de Miguel Díaz-Canel, llegó este lunes a Miami en exilio, tras destierro impuesto por el régimen cubano.

Ferrer abandonó el aeropuerto por una salida no accesible al público y a la prensa "por su seguridad y la de los niños", explicó su hermano Luis Enrique.

Ferrer declaró el 3 de octubre que aceptaba abandonar su país tras "golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas" en prisión.