Marco Rubio le da la bienvenida al opositor José Daniel Ferrer en Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen cubano: “Bienvenido a la libertad"

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró este lunes la llegada en exilio a Miami del opositor José Daniel Ferrer tras "sufrir años de abuso, tortura y amenazas contra su vida en Cuba".

“Bienvenido a la libertad José Daniel Ferrer. Tras años de represión, tortura y abusos por parte del régimen cubano, Ferrer y su familia se encuentran en Estados Unidos. El anhelo del pueblo cubano por las libertades fundamentales y la democracia es una inspiración para muchos. Reafirmamos nuestro compromiso con una Cuba libre, justa y democrática”, indicó Rubio en su cuenta de X.

Rubio destacó que el liderazgo de Ferrer y su incansable defensa del pueblo cubano “fueron una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó repetidamente" explicó Rubio en un comunicado de prensa.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente y “exhortamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para responsabilizar al régimen cubano por sus abusos y su influencia maligna en nuestra región", añadió el texto del jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano.

VEA TAMBIÉN Opositor cubano José Daniel Ferrer sale al destierro impuesto por el régimen cubano o

Ferrer, un firme opositor del régimen de Miguel Díaz-Canel, llegó este lunes a Miami en exilio, tras destierro impuesto por el régimen cubano.

Ferrer abandonó el aeropuerto por una salida no accesible al público y a la prensa "por su seguridad y la de los niños", explicó su hermano Luis Enrique.

Tras su llegada, el activista de 55 años ofrecerá una rueda de prensa en la sede de la Cuban American National Foundation.

Ferrer declaró el 3 de octubre que aceptaba abandonar su país tras "golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas" en prisión.

La determinación fue confirmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) mediante una carta publicada este viernes 3 de octubre.

“Su decisión responde sobre todo a las responsabilidades personales que tiene con su familia, a quienes también se debe: no sólo a su país al que ha entregado años y años de acoso, tortura y sacrificios”, indicó en su momento el CTDC.