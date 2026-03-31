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Martes, 31 de marzo de 2026
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Inundaciones

Alarmantes imágenes de inundación en prestigioso centro vacacional en Melgar, Tolima, deja el desbordamiento de una quebrada

marzo 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Inundación en centro vacacional de Melgar - Fotos: Redes sociales
Inundación en centro vacacional de Melgar - Fotos: Redes sociales
La entidad se refirió en sus redes sociales a lo sucedido tras las denuncias de varios visitantes sobre una evacuación improvisada y la falta de un plan de contingencia.

En la madrugada del lunes la quebrada La Melgara de Melgar, Tolima (Colombia), se desbordó y generó una emergencia en el Centro Vacacional Cafam Melgar, cuyos visitantes compartieron en redes una serie de alarmantes imágenes de las inundaciones.

El suceso produjo varios daños no solo a las instalaciones del complejo hotelero y de recreación más grande de Colombia, sino que también afectó las pertenencias de los turistas, incluyendo sus vehículos.

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Algunos usuarios afectados se manifestaron en redes sociales e indicaron que no hubo medidas preventivas para protegerlos no solo a ellos, sino a sus bienes materiales.

Las imágenes que dejó la emergencia

Visitantes del Centro Vacacional fueron grabados intentando empujar sus vehículos cubiertos por la inundación a la altura de sus llantas hasta una zona en la que no se vieran afectados.

La parte interior de varios automóviles fue alcanzada por el fango y algunos visitantes salieron de sus cabañas, mientras que aseguraban sus pertenencias.

¿Qué dijo Cafam sobre la emergencia?

Ante las denuncias en redes sociales de los afectados sobre una evacuación que algunos consideraron improvisada y la falta de un plan de contingencia, Cafam se pronunció en sus redes sociales e indicó cómo estaba abordando la problemática.

"Se trata de una afectación de carácter municipal que está impactando la prestación de servicios turísticos durante la temporada de Semana Santa", comunicó la que es una de las principales cajas de compensación familiar en Colombia

"Siguiendo los protocolos de atención, las familias que se encontraban alojadas en la zona afectada fueron evacuadas oportunamente hacia lugares seguros, garantizando en todo momento su bienestar y adelantando su reubicación dentro del complejo", agregó.

El mensaje de Cafam, con el que se esperaba transmitir "tranquilidad", señaló que su equipo "se encuentra evaluando las afectaciones generadas, con el fin de iniciar las reparaciones pertinentes y restablecer las condiciones óptimas de operación en el menor tiempo posible".

Los servicios de hospedaje que no fueron afectados, como la alimentación, y otros espacios de entretenimiento, están operando normalmente bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se evalúan medidas preventivas y de mejora en la infraestructura, así como protocolos de riesgo.

El Centro Vacacional, según indicó Cafam, se encuentra trabajando con las autoridades locales, organismos de gestión del riesgo y entidades técnicas correspondientes "para asegurar una recuperación rápida y segura".

Semana Santa con alarma ambiental en Colombia

La alarma ambiental que atraviesan varias zonas de Colombia se da en medio de la temporada de Semana Santa, uno de los períodos del año con mayor afluencia turística, por lo que el número de familias afectadas se ha visto incrementado.

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En los últimos meses, además, las lluvias reportadas en ciertos sectores del territorio nacional han generado alertas por crecientes súbitas y desbordamientos de más quebradas, ríos, arroyos, lagunas y canales.

Algunas alcaldías y gobernaciones del país, incluso, han anunciado la activación de los protocolos de emergencia de cara a evitar mayores daños por la emergencia climática.

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