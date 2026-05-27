Condenan a más de tres años de prisión a asistente personal del actor de Matthew Perry por inyectarle regularmente ketamina

El asistente personal que le inyectaba regularmente ketamina a la estrella de "Friends" Matthew Perry, que murió por sobredosis en 2023, fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California.

Kenneth Iwamasa, de 61 años, quien se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso.

Según la fiscalía, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le administró más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas al menos tres el 28 de octubre de 2023, día en que el actor falleció.

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Ese día, Perry le había pedido a Iwamasa, con quien vivía en su lujosa casa de Los Ángeles, que le inyectara una dosis "bien grande", según los documentos judiciales.

La madre de Perry, Suzanne Morrison, dijo que la familia había confiado en Iwamasa.

"El trabajo más importante de Kenny, de lejos, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción", escribió en una carta a la jueza federal Sherilyn Peace Garnett.

"Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio", concluyó Morrison.

Los abogados de Iwamasa dijeron que su cliente era un empleado de Perry, obligado a acatar las órdenes de su adinerado jefe.

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Iwamasa tenía "una vulnerabilidad particular frente a la dinámica de la relación en la que cayó con la víctima. En pocas palabras, no podía 'simplemente decir no'. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas", escribió la defensa en un documento judicial.

Entre los otros condenados hay dos médicos que se aprovecharon de la adicción del actor: Salvador Plasencia y Mark Chavez, ambos condenados en diciembre pasado.

Plasencia le enseñó a Iwamasa cómo inyectar ketamina, a pesar de saber que no tenía formación para tratar pacientes con sustancias controladas.

El médico, sentenciado a dos años y medio de cárcel, consiguió la droga a través de Chávez a precios enormemente inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", llegó a decir Chávez, condenado a ocho meses de prisión domiciliaria, según la investigación.

A mediados de este mes, Erik Fleming, un consejero certificado en drogodependencia que actuó de intermediario para que Perry accediera a sustancias controladas, fue sentenciado a dos años de prisión.

Y en abril, la traficante británico-estadounidense Jasveen Sangha, conocida como "La Reina de la Ketamina", recibió una condena de 15 años.

La muerte de Perry conmocionó a los fans de "Friends" y suscitó una lluvia de homenajes en Hollywood.

El actor de 54 años, que encarnaba al sarcástico Chandler Bing en la exitosa serie, había hablado públicamente de sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol.

Al momento de su muerte estaba tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión.

Pero según los fiscales, se había vuelto adicto a la sustancia, un anestésico, que también tiene propiedades psicodélicas y es una popular droga recreativa.

En sus memorias de 2022 "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Perry describió decenas de intentos de desintoxicación. "Llevo casi sobrio desde 2001", escribió, "salvo por unos sesenta o setenta pequeños percances".