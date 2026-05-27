NTN24
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Matthew Perry

Condenan a más de tres años de prisión a asistente personal del actor de Matthew Perry por inyectarle regularmente ketamina

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Matthew Perry (AFP)
Matthew Perry (AFP)
Kenneth Iwamasa, de 61 años, quien se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso.

El asistente personal que le inyectaba regularmente ketamina a la estrella de "Friends" Matthew Perry, que murió por sobredosis en 2023, fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California.

Kenneth Iwamasa, de 61 años, quien se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso.

Según la fiscalía, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le administró más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas al menos tres el 28 de octubre de 2023, día en que el actor falleció.

o

Ese día, Perry le había pedido a Iwamasa, con quien vivía en su lujosa casa de Los Ángeles, que le inyectara una dosis "bien grande", según los documentos judiciales.

La madre de Perry, Suzanne Morrison, dijo que la familia había confiado en Iwamasa.

"El trabajo más importante de Kenny, de lejos, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción", escribió en una carta a la jueza federal Sherilyn Peace Garnett.

"Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio", concluyó Morrison.

Los abogados de Iwamasa dijeron que su cliente era un empleado de Perry, obligado a acatar las órdenes de su adinerado jefe.

o

Iwamasa tenía "una vulnerabilidad particular frente a la dinámica de la relación en la que cayó con la víctima. En pocas palabras, no podía 'simplemente decir no'. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas", escribió la defensa en un documento judicial.

Entre los otros condenados hay dos médicos que se aprovecharon de la adicción del actor: Salvador Plasencia y Mark Chavez, ambos condenados en diciembre pasado.

Plasencia le enseñó a Iwamasa cómo inyectar ketamina, a pesar de saber que no tenía formación para tratar pacientes con sustancias controladas.

El médico, sentenciado a dos años y medio de cárcel, consiguió la droga a través de Chávez a precios enormemente inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", llegó a decir Chávez, condenado a ocho meses de prisión domiciliaria, según la investigación.

A mediados de este mes, Erik Fleming, un consejero certificado en drogodependencia que actuó de intermediario para que Perry accediera a sustancias controladas, fue sentenciado a dos años de prisión.

Y en abril, la traficante británico-estadounidense Jasveen Sangha, conocida como "La Reina de la Ketamina", recibió una condena de 15 años.

La muerte de Perry conmocionó a los fans de "Friends" y suscitó una lluvia de homenajes en Hollywood.

El actor de 54 años, que encarnaba al sarcástico Chandler Bing en la exitosa serie, había hablado públicamente de sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol.

Al momento de su muerte estaba tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión.

Pero según los fiscales, se había vuelto adicto a la sustancia, un anestésico, que también tiene propiedades psicodélicas y es una popular droga recreativa.

En sus memorias de 2022 "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Perry describió decenas de intentos de desintoxicación. "Llevo casi sobrio desde 2001", escribió, "salvo por unos sesenta o setenta pequeños percances".

Temas relacionados:

Matthew Perry

Condena

Adicción

Drogas

Actor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se está creando una nueva burguesía a costa de los inmuebles de presos políticos": abogado Joel García sobre casos como el de José Breijo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Judicial

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

Juez Alvin Hellerstein acepta licencias de OFAC al régimen venezolano para pagar la defensa de Maduro y se pronuncia sobre aplazamiento de audiencias

Creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, conocida popularmente en redes sociales como 'Valentina Mor' - Fotos: X
Captura

La creadora de contenido venezolana 'Valentina Mor' fue capturada en Medellín por presuntamente drogar y robar a extranjeros

Harvey Weinstein | Foto: EFE
Harvey Weinstein

Juez declara nulo juicio en caso de Harvey Weinstein al no llegar el jurado a un veredicto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sede OEA Washington - Foto EFE
Educación

La OEA lanza 200 becas para que estudiantes en América Latina y el Caribe cursen maestrías en importante Universidad de Europa: estos son los programas y cómo aplicar

Ataques de EE. UU. cerca de Colombia - Captura de video
Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes de operación antidrogas cerca de Colombia: hubo disparos de francotirador

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Trump anuncia fin de hostilidades contra el régimen Irán - Foto: EFE
Donald Trump

¿Cierre estratégico o salida forzada? Expertos debaten el fin de las hostilidades de EE. UU. a Irán

Presos políticos en Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

El régimen de Venezuela reconoció la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas tras ser buscado durante meses por su madre

Casos de hantavirus - AFP
hantavirus

La OMS reporta seis casos confirmados de hantavirus tras la aparición de un brote a bordo de un crucero

Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
Guardiola

Guardiola dice que le gustaría dirigir una selección tras confirmar que no continuará en el Manchester City: estos son los tres combinados en los que podría encajar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre