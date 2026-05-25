En medio de intensas manifestaciones, el presidente de Bolivia anunció que reducirá su salario a la mitad

En medio de las intensas protestas ante la crisis económica que afronta Bolivia, su presidente, Rodrigo Paz Pereira, anunció este lunes 25 de mayo que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros, esto como demostración de “esfuerzo y compromiso” con la nación.

Tras su posesión como jefe de Estado en noviembre de 2025, Paz Pereira afronta una de las situaciones más complejas desde que asumió su cargo, debido a las manifestaciones y bloqueos que se han presentado durante las últimas semanas, que han afectado el abastecimiento de alimentos y combustible a La Paz, capital boliviana.

"Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%", dijo el presidente Rodrigo Paz en medio de un evento cívico en la de Sucre, sureste del país sudamericano.

Actualmente, el mandatario devenga un salario de 24.978 bolivianos, alrededor de 3.617 dólares, un valor que ningún otro funcionario de su gabinete ostenta. Ahora, con la reducción, su salario quedará en unos 12.489 bolivianos, una cifra cercana a los 1.808 dólares, un valor que equivale a cerca de tres veces el salario mínimo.

Entre tanto, el presidente Rodrigo Paz dejó claro que no dimitirá pese a las insistentes exigencias de los manifestantes, y que por su parte hará respetar la Constitución ante los sectores que piden su renuncia.

El anuncio de Rodrigo Paz Pereira se da en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas en Bolivia; sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros de fábricas mantienen protestas desde principios de mayo.

Además de marchas casi diarias, hay medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, según datos oficiales.

Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina, principalmente en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).