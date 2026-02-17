NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Estados Unidos

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Casey Wasserman | Foto AFP
Casey Wasserman | Foto AFP
Por ahora, Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.

o

Es "lamentable" que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el pasado lunes por la noche. "En mi opinión, debería renunciar", dijo.

Cabe recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El comité ejecutivo de las justas le dio su apoyo el 11 de febrero.

Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo este martes a periodistas que el "asunto" de Wasserman "sigue siendo" un tema "del consejo de LA28 en esta etapa".
"Como saben, un bufete de abogados lo investigó y corresponde al consejo sacar sus propias conclusiones. Tengo entendido que en este momento se están manteniendo muchas conversaciones", afirmó.

Relación de Casey Wasserman y Jeffrey Epstein

Wasserman, de 51 años, ha sido una personalidad influyente de Hollywood. Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba "profundamente" esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.

o

Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.

Finalmente, Wasserman dijo la semana pasada que vendería la firma debido a la reacción en contra por los intercambios de correos electrónicos con Maxwell.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Jeffrey Epstein

Caso Jeffrey Epstein

Juegos Olímpicos

Música

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Petro - EFE
Gobierno Petro

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Delcy Rodríguez. (Canva y EFE)
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

Más de Actualidad

Ver más
Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

Rick Scott senador estadounidense y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Rick Scott

Senador Rick Scott calificó a Gustavo Petro como “horrible extremista de izquierda” tras su pedido de regresar a Maduro a Venezuela

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, junto a su esposa, Mercedes López; su hija, Maríana González, y su yerno, Jorge Tudrares - Foto: AFP
Presos políticos

"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

Rick Scott senador estadounidense y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Rick Scott

Senador Rick Scott calificó a Gustavo Petro como “horrible extremista de izquierda” tras su pedido de regresar a Maduro a Venezuela

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, junto a su esposa, Mercedes López; su hija, Maríana González, y su yerno, Jorge Tudrares - Foto: AFP
Presos políticos

"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha encendido las alarmas en Hollywood - EFE
Tom Cruise

El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha encendido las alarmas en Hollywood

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre