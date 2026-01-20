"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos siguen a la expectativa de que sus allegados sean liberados tras el anuncio del régimen venezolano semanas atrás luego de la captura de Nicolás Maduro y en el marco de la presión de Washington sobre Delcy Rodríguez.

El expresidente de Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga, hizo un llamado urgente para que todos los presos políticos de Venezuela sean liberados durante este mes de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Quiroga sostuvo que la captura de Nicolás Maduro “merece tener un correlato en efecto dentro de Venezuela, que no puede limitarse a meramente cambiar a Maduro por Delcy Rodríguez, que era su vicepresidenta designada, sino que tiene que haber este primer paso por el que clama el pueblo venezolano y que exige la lideresa María Corina Machado: ni un preso más y liberar a todos”.

El exmandatario pidió una liberación "total y absolutamente libre" para cada uno de los presos políticos y rechazó cualquier tipo de medida restrictiva.

"No podemos seguir replicando esa puerta giratoria que manejaba y administraba Zapatero, donde con una mano liberaban a cinco y con la otra encarcelaban a diez", declaró el exmandatario boliviano.

En ese sentido, pidió especialmente por la liberación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González y quien se encuentra preso por el régimen desde hace más de un año.

“Sabemos que aquí la joya de la corona es Rafael Tudares, cuyo único crimen es haberse casado hace muchos años con la hija del hombre que fue elegido por el 67 % de Venezuela, Edmundo González”, expresó el expresidente.

A su vez, Quiroga propuso que organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, y cancillerías de Brasil, México, Colombia y España envíen una delegación internacional a Caracas para visitar a los prisioneros y sus familias, especialmente a Tudares.. "No esperen solamente que los norteamericanos hagan algo", exhortó al mismo tiempo que se ofreció personalmente a participar en dicha misión junto a otros líderes regionales.

Quiroga también denunció la situación de Mariana, hija de Edmundo González y esposa de Rafael Tudares, quien ha revelado ser víctima de tres episodios de extorsión en sedes diplomáticas y organizaciones de derechos humanos. Según estas denuncias, el régimen habría condicionado la libertad de su esposo a que González abandone su lucha política.

“Están buscando blanquear el robo de la presidencia que ha beneficiado a Delcy Rodríguez, con estos chantajes y extorsiones”, detalló el expresidente boliviano.