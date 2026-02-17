NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Nasa

Telescopio de la NASA realizó un impresionante mapa de cómo es la materia oscura en el universo

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Materia Oscura | Foto Nasa
James Webb realizó 255 horas de observación e identificó casi 800.000 galaxias, algunas las cuales fueron detectadas por primera vez.

El poderoso telescopio espacial James Webb de la NASA ha creado mapas de la materia oscura más detallado hasta la fecha y de mayor resolución, gracias a los datos recolectados durante las investigaciones.

El mapa muestra cómo el material invisible y misterioso se superpone y se entrelaza con la materia “ordinaria”, que compone las estrellas, las galaxias y todo lo que podemos ver.

El mapa fue revelado en la revista Nature Astronomy, y se basa prácticamente en investigaciones anteriores para proporcionar confirmación adicional y nuevos detalles sobre cómo la materia oscura ha dado forma al universo.

“Este es el mapa de materia oscura más grande que hemos creado con Webb, y es dos veces más nítido que cualquier otro mapa de materia oscura elaborado por otros observatorios” destacó Diana Scognamiglio, autora principal del artículo y astrofísica del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

Cabe destacar que la materia oscura no emite, no refleja, ni absorbe luz, pasa a través de la materia ordinaria como un “fantasma”, no obstante, si interactuar con el universo por medio de la gravedad, algo que el mapa muestra con un nuevo nivel de claridad.

Anteriormente, veíamos una imagen borrosa de la materia oscura. Ahora, gracias a la increíble resolución de Webb, podemos observar la estructura invisible del universo con un detalle impresionante”, resalta Scognamiglio.

De esa forma, y a través del mapa se ha evidenciado como la interacción radica en el grado de superposición entre la materia oscura y la materia ordinaria.

Este hito científico se llevó a cabo en una observación con James Webb de 255 horas y se identificó casi 800.000 galaxias, algunas las cuales fueron detectadas por primera vez.

¿Por qué es importante observar la materia oscura?

La materia oscura determinó la distribución a gran escala de las galaxias en el universo, su influencia contribuyo a crear las condiciones para la posterior formación de los planetas.

Es por eso que “este mapa proporciona evidencia más sólida de que sin la materia oscura, quizás no tendríamos los elementos en nuestra galaxia que permitieron la aparición de la vida”, concluyeron los científicos de la NASA.

