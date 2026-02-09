NTN24
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

febrero 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Una de las figuras más importantes del deporte venezolano hizo presencia en el sorprendente show del artista puertorriqueño.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX sin duda sorprendió a los aficionados del fútbol americano y a millones de televidentes que se mantuvieron pendientes de la presentación del puertorriqueño.

Con un claro mensaje en favor de Latinoamérica y en contra de los discursos antimigratorios de Donald Trump, Benito Antonio Martínez puso en alto cada una de las banderas de los países del continente americano.

En representación de esa diversidad, varias figuras reconocidas engalanaron su show en el Levi's Stadium de Santa Clara, entre ellos, Ricky Martin, Lady Gaga, además de Cardi B, Jessica Alba, Young Miko, Karol G y Pedro Pascal, quienes hicieron parte de la entretenida presentación del cantante latinoamericano.

No obstante, también se conoció que una reconocida figura de Venezuela hizo parte del show del cantante de Puerto Rico.

Se trata de Ronald Acuña, beisbolista de los Atlanta Braves y fanático declarado del ‘Conejo Malo’. Incluso, el beisbolista ha entrado a batear con algunas de sus canciones como “Tití Me Preguntó” y “Un Verano Sin Ti”.

A Acuña se le vio en “La casita”, un escenario icónico de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS” que sigue en curso.

Mientras Bad Bunny aparecía cantando encima de “La casita”, el deportista fue visto junto a celebridades como Karol G bailando y disfrutando el reguetón de Benito desde abajo.

Cabe resaltar que el nacido en La Sabana arribó a los Bravos de Atlanta en 2018, donde se ha destacado como una de las grandes figuras de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

