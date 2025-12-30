¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

En medio del clima migratorio en Estados Unidos algunas personas están optando por regresar a sus países de origen incluso cuando cuentan con estatus legal. El abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal, explica que este comportamiento responde al temor más que a un riesgo real.

“Se está dando una migración a la inversa o entre comillas 'masiva' porque las personas ciertamente están encubriendo en el tema del miedo, del temor, pero aquí hay que diferenciar dos grandes grupos”, explicó Benítez.

VEA TAMBIÉN Permisos especiales para jóvenes inmigrantes abandonados: el estatus legal que puede abrir la puerta a la residencia en EE.UU. o

El abogado aseguró que no todos los migrantes enfrentan el mismo escenario. “Las personas que tienen un estatus legal y las personas que realmente no tengan ningún tipo de estatus legal, a veces ni si quiera ningún tipo de proceso pendiente, obviamente van a tener un tipo de riesgo diferente”.

Esta distinción resulta clave para entender quiénes realmente están expuestos a un riesgo migratorio y quiénes no.

¿Debe preocuparse quién tiene estatus legal?

De acuerdo con Benítez quienes cuentan con un estatus migratorio válido no deberían actuar movidos por el miedo, explicó que si “usted tiene un estatus legal particularmente no veo la necesidad de que usted sienta temor en permanecer en los Estados Unidos, yo siento que usted puede continuar haciendo su vida normal”, afirmó.

No obstante, advierte que sí es fundamental cumplir con ciertas obligaciones legales ante cualquier contacto con las autoridades migratorias.

En ese contexto, enfatizó en que uno de los errores más comunes es no llevar los documentos adecuados. “Lo único que debe tener en cuenta para cualquier eventual encuentro con la autoridad migratoria es el hecho de que si le pide su documentación usted debe tener la documentación original”.

Esto, explicó, no es opcional, pues “es una obligación conforme a la ley de migración el hecho de que las personas que tienen un estatus no inmigrante en los Estados Unidos tienen que identificarse con el documento original al momento de un requerimiento, siempre y cuando tengan más de 18 años”.

Casos en proceso de ajuste de estatus

Para quienes se encuentra en trámite de ajuste de estatus, la recomendación es “si están en un proceso de ajuste de estatus, obviamente la tendencia de ese ajuste de estatus ya le va a generar la evidencia o protección de que usted está en un trámite migratorio que muy probablemente lo va a llegar a un proceso de residencia permanente”, aclaró Benítez.

Por ello, Benítez aconseja portar siempre la prueba del proceso en curso, señaló que “usted debería cargar por lo menos esa antorcha, ese documento de notificación donde se evidencie que ya usted está en un trámite de ajuste de estado”, concluyó.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.