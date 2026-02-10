NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Mundial 2026

Video muestra cómo funcionan los perros robot que serán utilizados durante el Mundial 2026 por autoridades mexicanas

febrero 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Perro robot - Foto Gobierno de Guadalupe/ Copa del Mundo - Foto AFP
Perro robot - Foto Gobierno de Guadalupe/ Copa del Mundo - Foto AFP
La tecnología será empleada para aumentar la seguridad en Guadalupe, una de las sedes del importante evento deportivo.

Un grupo de "perros robot" ayudará a la Policía de México en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de fútbol de 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, anunciaron este lunes las autoridades.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir videos en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

o

Los "perros robot" fueron adquiridos por el Gobierno Municipal de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey (en el norte del país) y que alberga al Estadio BBVA, una de las sedes del próximo Mundial.

El video publicado por la Policía de Guadalupe muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

"Esta es nuestra nueva Division K9-X. Sabemos que la seguridad evoluciona. Por eso sumamos tecnología robótica para prevenir, disuadir y detectar riesgos", escribió la Policía de Guadalupe en junto con la publicación del video en Facebook.

En el clip se puede ver cómo el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

"Son cuatro perros robot que recorren, analizan y alertan en tiempo real. No reemplaza policías. Los respalda para actuar más rápido y con mayor seguridad. Tecnología al servicio de la Guadalupe", agregó.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García, en la presentación de la tecnología.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa, fueron adquiridos por 2,5 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 145.4000 dólares) y serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del presente año.

o

Tres de esos partidos que albergará el recinto regiomontano, cabe resaltar, corresponden a la fase de grupos, mientras que el otro está programado para la fase de octavos de final.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Seguridad

Copa del Mundo

Fútbol

Robots

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La reacción de Luis Díaz al ver icónica foto suya cuando defendía los colores del Barranquilla FC

Fabián Bustos presentado oficialmente como D.T. de Millonarios - Foto: AFP
Millonarios

"Un privilegio": así describió el nuevo técnico de Millonarios, Fabián Bustos, tener la oportunidad de dirigir a un jugador como Falcao

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Putin no tiene previsto contactar a Delcy Rodríguez en un futuro próximo pero "podría hacerlo rápidamente si fuera necesario"

Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Super Bowl - AFP
Super Bowl

Los famosos que estuvieron presentes en "La casita" de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La reacción de Luis Díaz al ver icónica foto suya cuando defendía los colores del Barranquilla FC

Juan Pablo Guanipa/ Perkins Rocha - Fotos AFP
Presos políticos en Venezuela

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Groenlandia | Foto AFP
Groenlandia

‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre