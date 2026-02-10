Video muestra cómo funcionan los perros robot que serán utilizados durante el Mundial 2026 por autoridades mexicanas

Un grupo de "perros robot" ayudará a la Policía de México en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de fútbol de 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, anunciaron este lunes las autoridades.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir videos en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

Los "perros robot" fueron adquiridos por el Gobierno Municipal de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey (en el norte del país) y que alberga al Estadio BBVA, una de las sedes del próximo Mundial.

El video publicado por la Policía de Guadalupe muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

"Esta es nuestra nueva Division K9-X. Sabemos que la seguridad evoluciona. Por eso sumamos tecnología robótica para prevenir, disuadir y detectar riesgos", escribió la Policía de Guadalupe en junto con la publicación del video en Facebook.

En el clip se puede ver cómo el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

"Son cuatro perros robot que recorren, analizan y alertan en tiempo real. No reemplaza policías. Los respalda para actuar más rápido y con mayor seguridad. Tecnología al servicio de la Guadalupe", agregó.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García, en la presentación de la tecnología.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa, fueron adquiridos por 2,5 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 145.4000 dólares) y serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del presente año.

Tres de esos partidos que albergará el recinto regiomontano, cabe resaltar, corresponden a la fase de grupos, mientras que el otro está programado para la fase de octavos de final.