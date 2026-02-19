NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos endurece las reglas para los refugiados sin estatuto de residencia permanente

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes - Foto de referencia de EFE
Migrantes - Foto de referencia de EFE
A partir de ahora pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria de EE. UU.

Miles de refugiados que entraron legalmente en Estados Unidos, pero que no tienen estatuto de residentes, corren el riesgo de ser detenidos y recluidos durante todo el tiempo que requiera un nuevo examen de su situación, según nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Este cambio de norma afecta a los refugiados, un estatus concedido tras exhaustivas verificaciones, que no hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como "tarjeta verde", al cabo de un año de estar en territorio norteamericano, según una nota del DHS incorporada el miércoles al expediente de un caso en curso ante un tribunal del estado de Minnesota.

A partir de ahora pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria de EE. UU.

Un grupo de defensa de los refugiados, el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP, en inglés), calificó esta decisión como "una ruptura radical con las prácticas anteriores".

La organización expresó su preocupación en particular porque "no se haya fijado ningún límite de tiempo" a su eventual detención.

El DHS justificó este cambio de postura por imperativos de "seguridad nacional" y "seguridad pública".

El presidente Donald Trump ha reducido prácticamente a cero la acogida de refugiados desde su regreso a la Casa Blanca, con la notable excepción de los afrikáner sudafricanos, descendientes de los primeros colonos europeos sobre los que ha dicho que son "perseguidos".

Su administración ha fijado en 7.500 el límite máximo de refugiados admitidos para el año fiscal 2026, frente a los más de 100.000 al año bajo la presidencia demócrata de Joe Biden.

La nota del DHS aparece en un caso presentado ante un juez federal, que había prohibido provisionalmente al gobierno, a finales de enero, detener a refugiados carentes de estatuto de residente permanente.

El juez explicó que el gobierno podía aplicar la legislación migratoria y reexaminar su estatus, pero "sin arrestar ni detener a los refugiados", ya que sus antecedentes habían "sido sometidos a rigurosas verificaciones".

Este caso afecta a unos 5.600 refugiados residentes en Minnesota, cuya principal área metropolitana, Mineápolis, fue hasta hace poco el epicentro de operaciones de la policía de inmigración.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Migrantes

Refugiados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Mi hijo ni la bendición me pidió, lo que hacía era reírse y mirar hacia arriba, totalmente desorientado, ha perdido más de 40 kilos": cruda explicación de la madre de preso político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Foto de referencia
Régimen venezolano

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Mario Díaz Balart - Foto AFP
Régimen Castrista

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Junta de Paz | Foto: AFP
Donald Trump

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Parque Tayrona en Colomba - Canva
Cierre

"Es víctima del conflicto": representante Julia Miranda sobre cierre de Parque Nacional Tayrona en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
Premio Nobel de la Paz

El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
Premio Nobel de la Paz

El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

Juan Arango, exjugador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Juan Arango

Hijo de Juan Arango será compañero de portero mundialista con quien también jugó su padre

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Fotos: Redes Sociales
Carnaval de Barranquilla

"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: AFP
Simeone

El gesto provocador que le hizo Diego 'Cholo' Simeone a Lamine Yamal en la goleada 4-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre