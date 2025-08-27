¡Alerta tránsito! Accidentes en Venezuela dejaron más de 100 fallecidos en julio

Al menos 119 personas fallecieron y otras 393 resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados durante el mes de julio en Venezuela, según cifras reveladas por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

El OSV además detalló que del total de fallecidos, 64 eran motorizados, lo que representa 54% de las víctimas mortales.

91 hombres y 23 mujeres perdieron la vida en siniestros viales. La organización reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 41,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

En promedio, los principales involucrados tienen edades entre 35 y 39 años, seguidos por personas mayores de 60 años.

El OSV además señaló que el factor humano fue la principal causa de los accidentes, debido a la falta de educación, desconocimiento e incumplimiento de las leyes de tránsito.

La impericia de los conductores provocó 93 accidentes, equivalentes al 35,77 % del total. A esto se sumaron 88 hechos por exceso de velocidad (33,85 %), 9 por consumo de alcohol y 4 por maniobras imprudentes conocidas como motopiruetas (3,46 %).

Este martes, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció una campaña nacional para promover la seguridad vial y reducir los accidentes, principalmente de motorizados.

"Casi 18.000 infractores son motorizados en lo que va de año, 3.386 conductores de automóviles y 722 se encontraban conduciendo otro tipo de vehículo (como) camiones, autobuses, camionetas", dijo Saab.

El lema ´Si enciendes tu moto, no apagues tu vida´, pretende sensibilizar a los conductores sobre el respeto del semáforo, el uso del casco y evitar las maniobras indebidas.