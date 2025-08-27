NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
¡Alerta tránsito! Accidentes en Venezuela dejaron más de 100 fallecidos en julio

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Tránsito en Caracas - Foto AFP
Tránsito en Caracas - Foto AFP
El OSV además señaló que el factor humano fue la principal causa de los accidentes, debido a la falta de educación, desconocimiento e incumplimiento de las leyes de tránsito.

Al menos 119 personas fallecieron y otras 393 resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados durante el mes de julio en Venezuela, según cifras reveladas por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

o

El OSV además detalló que del total de fallecidos, 64 eran motorizados, lo que representa 54% de las víctimas mortales.

91 hombres y 23 mujeres perdieron la vida en siniestros viales. La organización reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 41,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

o

En promedio, los principales involucrados tienen edades entre 35 y 39 años, seguidos por personas mayores de 60 años.

El OSV además señaló que el factor humano fue la principal causa de los accidentes, debido a la falta de educación, desconocimiento e incumplimiento de las leyes de tránsito.

La impericia de los conductores provocó 93 accidentes, equivalentes al 35,77 % del total. A esto se sumaron 88 hechos por exceso de velocidad (33,85 %), 9 por consumo de alcohol y 4 por maniobras imprudentes conocidas como motopiruetas (3,46 %).

Este martes, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció una campaña nacional para promover la seguridad vial y reducir los accidentes, principalmente de motorizados.

"Casi 18.000 infractores son motorizados en lo que va de año, 3.386 conductores de automóviles y 722 se encontraban conduciendo otro tipo de vehículo (como) camiones, autobuses, camionetas", dijo Saab.

El lema ´Si enciendes tu moto, no apagues tu vida´, pretende sensibilizar a los conductores sobre el respeto del semáforo, el uso del casco y evitar las maniobras indebidas.

