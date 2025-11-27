Se agotan los vuelos en la frontera colombo-venezolana tras suspensión de rutas internacionales

Luego de la suspensión de vuelos hacia Venezuela de nueve aerolíneas internacionales, los venezolanos buscan rutas alternas para viajar fuera del país, situación que agotó los pasajes hasta el aeropuerto San Antonio del Táchira.

VEA TAMBIÉN Maduro comienza a suspender licencias de aerolíneas que paralizaron vuelos a Venezuela por seguridad o

Cientos de ciudadanos optaron por viajar hasta el Táchira para cruzar la frontera vía terrestre y continuar su ruta desde Colombia.

Medios locales han señalado que ya no hay pasajes para los días consecutivo, al menos hasta el 1 de diciembre, lo que ha obligado a las aerolíneas nacionales a abrir nuevos vuelos y redireccionar a los pasajeros hacia el aeropuerto de Santo Domingo, también ubicado en el estado andino.

La situación no solo afecta a quienes quieren salir de Venezuela sino a cientos de personas que quedaron varadas en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, y tras realizar la ruta Bogotá–Cúcuta para cruzar la frontera y desde allí intentar abordar un vuelo con destino a Caracas u otras ciudades venezolanas, se consiguieron todos los pasajes agotados.

VEA TAMBIÉN Francia se suma a la lista de países que advierten sobre riesgos de viajar a Venezuela o

Nueve aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de su despliegue en el Caribe.

La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos del 'Cartel de Los Soles' presuntamente liderado por Nicolás Maduro como organización terrorista.