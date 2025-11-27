NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Vuelos

Se agotan los vuelos en la frontera colombo-venezolana tras suspensión de rutas internacionales

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Cientos de ciudadanos optaron por viajar hasta el Táchira para cruzar la frontera vía terrestre y continuar su ruta desde Colombia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Luego de la suspensión de vuelos hacia Venezuela de nueve aerolíneas internacionales, los venezolanos buscan rutas alternas para viajar fuera del país, situación que agotó los pasajes hasta el aeropuerto San Antonio del Táchira.

o

Cientos de ciudadanos optaron por viajar hasta el Táchira para cruzar la frontera vía terrestre y continuar su ruta desde Colombia.

Medios locales han señalado que ya no hay pasajes para los días consecutivo, al menos hasta el 1 de diciembre, lo que ha obligado a las aerolíneas nacionales a abrir nuevos vuelos y redireccionar a los pasajeros hacia el aeropuerto de Santo Domingo, también ubicado en el estado andino.

La situación no solo afecta a quienes quieren salir de Venezuela sino a cientos de personas que quedaron varadas en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, y tras realizar la ruta Bogotá–Cúcuta para cruzar la frontera y desde allí intentar abordar un vuelo con destino a Caracas u otras ciudades venezolanas, se consiguieron todos los pasajes agotados.

o

Nueve aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de su despliegue en el Caribe.

La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos del 'Cartel de Los Soles' presuntamente liderado por Nicolás Maduro como organización terrorista.

Temas relacionados:

Vuelos

Táchira

Frontera con Venezuela

Pasaje

Cúcuta

Vuelos internacionales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Venezuela abre investigación por incendio en planta de PDVSA y Maduro ordena reforzar la seguridad petrolera en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

Foto X: @USMC U.S. Marines
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. pide a militares desplegados en el Caribe cerca de las costas de Venezuela firmar un acuerdo de no divulgación

Flores - Foto Canva
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Guante y pelotas de béisbol / Logos de los equipos Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes - Fotos: Pexeles / X
LVBP

Se apretó la tabla de posiciones de la LVBP: la diferencia entre el primero y el último es de apenas 4 desafíos

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Venezuela abre investigación por incendio en planta de PDVSA y Maduro ordena reforzar la seguridad petrolera en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en el inicio de temporada - Foto: EFE
Luis Suárez

Delantero colombiano Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en lo que va de la temporada

Foto X: @USMC U.S. Marines
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. pide a militares desplegados en el Caribe cerca de las costas de Venezuela firmar un acuerdo de no divulgación

Flores - Foto Canva
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / Asistentes en el Parque Centenario 27 de Febrero (México) - Fotos: EFE / X
Fátima Bosch

Así retumbó un estadio de béisbol en México cuando anunciaron que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo revela detalles de su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez: "Pensó que era broma"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre