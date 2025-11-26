El multimillonario Richard Branson anunció la muerte de su esposa con triste mensaje: "Me rompe el corazón"

Richard Branson, propietario de la empresa Virgin, confirmó este miércoles el fallecimiento de su esposa, Joan Templeman, con quien estaba emparejado desde hacía 50 años.

El anuncio del deceso de la mujer de 80 años fue anunciado por Branson mediante un texto de homenaje publicado en la web de Virgin, así como por las redes sociales.

VEA TAMBIÉN ¿Ventaja para SpaceX de Elon Musk? La NASA toma radical decisión con Starliner tras misión fallida de astronautas o

El multimillonario británico anunció la noticia "con el corazón roto" y describió a Joan como "la compañera, amiga, madre y abuela más maravillosa que pudiéramos haber deseado".

“Me rompe el corazón compartir que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido”, dijo.

Branson y Templeman se habían casado en 1989 y tenían dos hijos y cinco nietos. Su unión sentimental también estuvo marcada por una tragedia que involucró a una tercera hija, quien murió al poco de nacer.

VEA TAMBIÉN Captado en video el fracaso de Elon Musk en la Starbase: el nuevo propulsor de Starship explotó en plena prueba y SpaceX confirmó una grave “anomalía” o

Sin dar a conocer las causas del fallecimiento de Joan, el multimillonario de 75 años dedicó unas palabras en Instagram a su esposa: "Era mi mejor amiga, mi pilar, mi luz, mi mundo", escribió.

Para el año 2020 el multimillonario contó detalles de su relación y aseguró que suele formarse una opinión sobre alguien en los 30 segundos siguientes al encuentro, y dijo "me enamoré de Joan en cuanto la vi".

En ese entonces, la mujer trabajaba en un comercio de antigüedades: "Una escocesa con los pies en la tierra, y comprendí rápidamente que no se dejaría impresionar por mis payasadas habituales", añadió.

Antes de Joan Templeman, Branson se había casado, en 1972, con la estadounidense Kristen Tomassi, de la que se divorció en 1979 y con la que no tuvo hijos.

El magnate, que ostenta el título de caballero otorgado por la reina Isabel II, amasó su primera fortuna fundando en 1970 un negocio de venta por correo de discos.

Es el fundador de la aerolínea Virgin Atlantic, de la empresa de turismo espacial Virgin Galactic y del lanzador de satélites Virgin Orbit.