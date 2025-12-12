NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El almirante Alvin Holsey. (EFE)
El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que el almirante Alvin Holsey fue expulsado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El almirante a cargo de las fuerzas militares de Estados Unidos en América Latina, Alvin Holsey, se retirará este viernes con dos años de antelación, en un escenario de más presión hacia Venezuela que incluyó la incautación el miércoles de un buque petrolero y más de 20 ataques mortales contra presuntas narcolanchas.

Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que el almirante Alvin Holsey fue expulsado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Dos de las fuentes dijeron que Hegseth está frustrado con la respuesta del Mando Sur a su intento de profundizar las operaciones y la planificación militar de Estados Unidos en la región.

o

Un funcionario confirmó que la posibilidad de que Hegseth destituyera a Holsey se discutió hace unas dos semanas antes del anuncio por sorpresa de su salida.

Holsey no ha explicado públicamente su retiro anticipado. Algunos funcionarios han especulado en privado que se oponía a los recientes ataques de Estados Unidos contra buques sospechosos de transportar drogas en el Caribe.

Sin embargo, en una reunión a puerta cerrada con altos legisladores el martes, Holsey insistió en que su decisión no tenía nada que ver con las operaciones bajo su mando, según comentarios del legislador republicano Mike Rogers publicados en Politico.

Holsey traspasará formalmente el mando a su adjunto, el teniente general de las Fuerzas Aéreas Evan Pettus, durante una ceremonia el viernes por la mañana. Pettus será el jefe en funciones del Mando Sur de Estados Unidos.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que se espera que el presidente Donald Trump nombre al teniente general Frank Donovan, vicecomandante del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, como sucesor permanente de Holsey. La fuente advirtió que el nombramiento aún no se ha formalizado y podría cambiar.

La jubilación prematura de Holsey es inusual pero no carece de precedentes. En 2008, el almirante William Fallon, comandante del Mando Central, también se retiró un año después de haber asumido la supervisión de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, tras hacer comentarios sobre Irán y otras cuestiones que irritaron al Gobierno de George Bush.

Holsey se suma a otros altos cargos que han abandonado sus puestos desde que Hegseth se hizo cargo del Pentágono.

o

Algunas salidas han sido abruptas, como las del jefe del Estado Mayor Conjunto, C.Q. Brown, y la de la oficial naval de mayor rango, Lisa Franchetti, que fue la primera mujer en ocupar el puesto.

La marcha de Holsey ocurre en un momento en el que el Gobierno de Trump da señales de un importante giro en política exterior. Un documento de estrategia publicado esta semana pedía revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, que declaraba que el hemisferio occidental era la zona de influencia de Washington.

Un importante refuerzo militar estadounidense de buques de guerra en el Caribe -incluido el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones- ha puesto de relieve el cambio, junto con nuevos despliegues de entrenamiento estadounidense en una escuela de selva reactivada en Panamá.

En los últimos meses, Trump ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro, un estrecho aliado de Rusia y China al que Washington acusa de narcotráfico, lo que Maduro niega.

La incautación de un petrolero por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos el miércoles fue la primera interdicción de crudo venezolano bajo sanciones estadounidenses vigentes desde 2019. Reuters informó el jueves que Estados Unidos se está preparando para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano.

Temas relacionados:

Fuerzas Militares

Pete Hegseth

Fuerzas Armadas

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Latinoamérica

Marines

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Capitolio de EE. UU./ Pancarta de manifestaciones sobre caso Epstein - Fotos AFP
Senado de Estados Unidos

Senado de EE. UU. acuerda por unanimidad enviar proyecto que exige la publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein al despacho del presidente Trump

Nicolás Maduro

Maduro se retracta sobre fiesta de cumpleaños en el Monumental: "A la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Votaciones en Honduras / FOTO: EFE
Elecciones en Honduras

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Donald Trump y Joe Biden (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Trump confirmó identidad del sospechoso de atacar a tiros a dos soldados en Washington y apuntó contra Biden: "llegó en 2021 en esos infames vuelos"

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Bruce Willis | Foto: EFE
Bruce Willis

El motivo por el que la familia de Bruce Willis donará su cerebro después de muerto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre