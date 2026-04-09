"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

El Gobierno de Costa Rica anunció que declara a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, a Hezbolá, Hamás y a Ansarallah yemení como organizaciones terroristas.

Para entender la raíz de este evento, en el programa Club de Prensa de NTN24, Arnold André, canciller de Costa Rica, explicó que es una “decisión estratégica para la seguridad nacional” del país.

“Hezbolá es conocido por tener estrechos contactos, no solo en Cuba y Venezuela, sino eventualmente en países vecinos al norte nuestro”, aseguró, y añadió que es importante mantener “controles migratorios”.

Por otra parte, precisó que “el Gobierno va a empezar a evaluar otros grupos con presencia hemisférica, a ver si procedemos o no con semejante calificación como puede ser ciertos carteles o clanes dedicados al tráfico de estupefacientes, de personas, de armas y de seres humanos”.

En su declaración invitó “a todos los demás Estados a considerar las medidas internas necesarias para combatir esta amenaza real”, como referencia a los grupos organizados que operan o van a empezar operar en la región.