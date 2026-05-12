Surgen dudas sobre si Diosdado Cabello impulsa las leyes y dirige decisiones del régimen tras afirmar que el PSUV acompañará "transformación" del poder judicial

Nuevas dudas surgieron entre los venezolanos luego de que el ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, asegurara que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acompañará la "transformación" del poder judicial.

Cabello se refirió además a la Asamblea Nacional y las leyes que aprueba el régimen con tal autoridad que varios usuarios venezolanos percibieron como si se tratara de decisiones que dependen de él.

"Con respecto a la transformación, claro, esas leyes de la transformación del poder judicial se aprueban en la Asamblea Nacional", mencionó Cabello durante un pronunciamiento público.

Las declaraciones de Cabello se dieron en respuesta a una pregunta realizada durante la conferencia acerca de si estaría presente y respaldaría la convocatoria realizada por Delcy Rodríguez para una consulta sobre una supuesta reforma del sistema judicial de Venezuela.

"Ahí los diputados y las diputadas de nuestro partido participan activamente. La Comisión de Política Interior lleva muchas de esas leyes. Esa comisión la dirige Nicolás Ernesto", agregó Cabello.

Cuando hay algún tipo de discusión entre el régimen sobre ese tipo de temas, "los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela siempre dicen presente", señaló Cabello.

De igual manera, el ministro de Interior del régimen minimizó los manejos arbitrarios del sistema judicial en Venezuela y que "un juez o que un fiscal se desvíe de sus funciones".

"Tú no puedes echarle la culpa a todo el sistema. Para eso existe la justicia y se va actuando, y se va actuando cada vez que estas cosas ocurren y corrigiendo cada vez que ocurren esas cosas. No son los hechos aislados los que deben marcar", pronunció Cabello.

Cabello se jactó de supuestamente haber asumido las fallas del sistema judicial del régimen de Venezuela, que ha condenado a cientos de presos políticos a prisión de manera arbitraria.

"Nosotros decimos las cosas y las asumimos, pero aquí no nos vengan a echar cuentos los que nunca han asumido nada, jamás han asumido nada. Y qué hicieron de este país", dijo Cabello.

Cabello es solicitado por la justicia de EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró a inicios de mes que la política del Gobierno de Donald Trump sobre considerar a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado".

Una periodista recordó la recompensa de 25 millones de dólares que ofrece Washington por Cabello, acusado de tráfico de drogas y narcoterrorismo, y le preguntó a Rubio si dicha solicitud de la justicia de Estados Unidos estaba "en espera" o si se han mantenido conversaciones con Delcy Rodríguez para entregar a Cabello.

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"No tengo actualizaciones sobre eso, en la página es lo que es y es lo que dice, y esa política no ha cambiado, pero chicos seamos maduros aquí, no voy a decirles lo que hablamos con los líderes de los países. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado, cuando cambie te lo haremos saber", respondió Rubio.