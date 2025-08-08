Amnistía emite nueva alerta sobre Venezuela y pide a la UE usar "todo" para frenar las desapariciones forzadas

En una carta dirigida a todos los Estados miembros de la Unión Europea, Amnistía Internacional pidió "usar todos sus canales diplomáticos y multilaterales" para exigir a Venezuela información sobre el paradero de presos políticos y personas detenidas forzosamente.

VEA TAMBIÉN Italia enviará a un negociador a Venezuela para mediar por sus ciudadanos detenidos o

La misiva enviada a los Estados miembros de la alianza es parte de una nueva alerta internacional sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, en el que existen más de 800 detenidos por razones políticas y unos 60 se encuentran desaparecidos.

Con cada denuncia del régimen de Maduro sobre planes conspirativos en su contra, crecen las redadas contra dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos.

En el documento de AI, destaca que desde el 28 de julio de 2024 han sido desaparecidas 15 personas, entre ellas varios ciudadanos europeos, pero según el Foro Penal, no se sabe del destino de unos 61 casos.

VEA TAMBIÉN 61 presos políticos se encuentran desaparecidos en Venezuela, según el Foro Penal o

Del grupo que señala Amnistía, ocho siguen con paradero desconocido y dos fueron entregadas a autoridades de Estados Unidos el 18 de julio, como parte de un presunto intercambio de prisioneros entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y EE. UU.

Estas desapariciones forman parte de "un patrón más amplio de represión estatal".

"La espiral de violaciones de derechos humanos desde las elecciones de 2024 y su grave impacto humano deberían ser una llamada de atención para redoblar el compromiso de la UE con la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela".

La organización documentó persecución a disidentes políticos, detenciones arbitrarias de manifestantes, incluidos más de 200 niños y personas con discapacidad, uso excesivo de la fuerza y torturas, incluso sexuales, contra detenidos.

El uso de plataformas de servicios sociales como mecanismo de control político y la aprobación de leyes que criminalizan a organizaciones de la sociedad civil, también fueron denunciados.

La organización también instó a la UE a reforzar el apoyo técnico, político y financiero a defensores de derechos humanos, periodistas y ONG en el país, y a respaldar con firmeza los esfuerzos internacionales de justicia frente a posibles crímenes de lesa humanidad.