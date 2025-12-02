NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Estadio latinoamericano será escenario de partido preparatorio de la Portugal de Cristiano Ronaldo para el Mundial de 2026

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Estadio - Foto EFE
Estadio - Foto EFE
El famoso estadio fue remodelado para recibir partidos del Mundial que México organiza el próximo año junto a Estados Unidos y Canadá.

La selección de México reinaugurará en marzo el Estadio Banorte, más conocido como Azteca, en un partido preparatorio para la Copa del Mundo 2026 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, tras el cual enfrentará a Bélgica en Estados Unidos, informó este martes la federación mexicana de fútbol.

El coloso de la Ciudad de México, palco de consagración de Pelé y Diego Maradona en los mundiales de 1970 y 1986, respectivamente, fue remodelado para recibir partidos del Mundial que México organiza el próximo año junto a Estados Unidos y Canadá.

El primer juego tras la conclusión de las obras, que comenzaron en mayo de 2024, será el sábado 28 de marzo frente al combinado portugués, que ocupa la sexta posición en el ranking de la FIFA.

"Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano, que se convertirá en el 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia", indicó en un comunicado la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México.

El Azteca, que albergará cinco juegos del Mundial, incluido el inaugural el 11 de junio, está en proceso de remodelación por pedido de la FIFA.

La máximo autoridad del balompié solicitó asientos más cómodos, conexión wifi para espectadores y césped híbrido (que combina grama natural y fibras sintéticas). El aforo además aumentará de 83.264 a 90.000 localidades.

o

Entre los cambios también estará el de su nombre, por motivos de patrocinio, luego de que el banco Banorte aportara el equivalente a unos 114,7 millones de dólares para la remodelación.

La nueva denominación, Estadio Banorte, que entrará en vigor en marzo próximo, ha causado malestar en sectores de la afición mexicana.

Tras la partida contra la selección, el Tri de Javier Aguirre viajará a suelo estadounidense para enfrentarse con Bélgica, octava del escalafón FIFA, en el estadio Soldier Field de Chicago el martes 31 de marzo.

Tanto el equipo portugués como el belga se clasificaron a la mayor cita del fútbol apenas en la pasada fecha internacional de noviembre.

La selección mexicana y la portuguesa se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de tres triunfos europeos (uno en el Mundial de Alemania 2006) y dos empates.

