NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
quiromancia

Si usted tiene una 'M' en una o ambas manos, esto es lo que significa según la quiromancia

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Palma de una mano / Salón de quiromancia - Fotos: X / Pexels
Palma de una mano / Salón de quiromancia - Fotos: X / Pexels
Para muchos "lectores de manos", cuando las líneas forman dicha consonante, estamos frente a un signo especial.

La quiromancia es la práctica de adivinar el carácter, el pasado, el presente y el futuro de una persona mediante la lectura de las líneas, relieves y formas de la palma de su mano.

o

La palabra proviene del griego "khéir" (mano) y "mantheía" (adivinación). En otras palabras, este método se basa en la interpretación simbólica de las marcas de la mano para obtener información sobre la vida y el destino de cada individuo.

Según la quiromancia, cuando las líneas de la mano forman una ‘M’, estamos frente a un signo especial que revela un destino guiado por la intuición, la sabiduría interior y una presencia natural de liderazgo.

Para muchos lectores de manos, esta marca es un pequeño destello de magia personal, un símbolo que envuelve misterio y una motivación profunda para influir positivamente en el mundo.

Quienes llevan esta figura en sus palmas, aseguran, suelen ser vistos como personas con un gran potencial, capaces de comprender lo oculto y de percibir más allá de lo evidente.

Sensibilidad psíquica o intuitiva: La ‘M’ suele relacionarse con dones psíquicos, intuición afilada y una conexión natural con lo espiritual.

o

En cuanto al liderazgo innato, la ‘M’ representa la energía de alguien que guía, enseña y abre caminos para otros.

También se considera un canal de conocimiento interior, como si la persona llevara una brújula espiritual dentro de sí.

La ‘M’ según la mano en la que esté:

Mano izquierda: Sugiere que la persona puede atraer estabilidad económica y vivir con cierta facilidad material, como si la fortuna la acompañara.

o

Mano derecha: Indica un espíritu entregado, alguien que se sacrifica por los suyos y que suele tener una fuerte inclinación hacia el matrimonio, el hogar y la vida familiar.

Ahora bien, si la ‘M’ está en ambas manos, la quiromancia sugiere que la persona además de la abundancia, busca insistentemente la verdad y la justicia.

Entre otras interpretaciones interesante aparece el “Signo de Salomón”. En algunas tradiciones esotéricas, esta “M” recibe ese nombre y se asocia con habilidades extraordinarias y un entendimiento que va más allá de lo común.

De acuerdo con la quiromancia, aunque simboliza intuición y poder interior, ese don no es “bueno” ni “malo” por sí mismo; todo depende de cómo la persona decida usarlo.

Temas relacionados:

quiromancia

Lectura

Información

artículo

Destino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto en EE. UU. (EFE)
Aviación

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ricardo González - Foto: Cámara de seguridad discoteca Before
Homicidio

Se entregó segundo sospechoso del asesinato de estudiante de Los Andes tras fiesta de disfraces en Bogotá

Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
Argentina

Al menos 20 heridos deja explosión en planta química de Ezeiza, Argentina: las autoridades decretan 'código rojo'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aeropuerto en EE. UU. (EFE)
Aviación

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ricardo González - Foto: Cámara de seguridad discoteca Before
Homicidio

Se entregó segundo sospechoso del asesinato de estudiante de Los Andes tras fiesta de disfraces en Bogotá

Sede principal de la Fiscalía del Perú - Futbolista levantando la Copa del Mundo - Fotos: EFE / X
Perú

Justicia peruana investiga a leyenda del fútbol que conquistó la Copa del Mundo por presunta estafa

Explosión sacudió un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires - Foto: EFE
Argentina

Al menos 20 heridos deja explosión en planta química de Ezeiza, Argentina: las autoridades decretan 'código rojo'

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Juan Fernano Quintero | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

JuanFer Quintero silenció los silbidos de la hinchada de Racing con un golazo que no evitó la derrota re River Plate

Navidad en Venezuela - AFP
Crisis en Venezuela

Desesperanza, inflación y miedo a opinar: Así está Venezuela a las puertas de la Navidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre