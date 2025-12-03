NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
La Vinotinto

Aunque La Vinotinto se quedó sin repechaje, el Mundial reconoció el liderato de Venezuela en la Liga de Naciones

diciembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
FVF/ Trofeo Mundial - Fotos AFP
La cuenta oficial del certamen se pronunció con una emotiva publicación en redes sociales.

La cuenta oficial en X de la Copa del Mundo de la FIFA se pronunció en la noche del martes sobre el reciente liderato alcanzado por La Vinotinto en la Liga de Naciones de la Conmebol, que otorga dos cupos al próximo Mundial.

La selección de Venezuela derrotó en la competencia por una amplia goleada de 6 goles a Perú y escaló hasta la primera posición de la tabla por encima de Argentina, que es actualmente segunda, Chile, tercera, y hasta Colombia, que a la fecha es cuarta.

"¡Hay nuevo líder en Sudamérica!", escribió luego del partido la cuenta Copa Mundial FIFA en su publicación en X y agregó una imagen en la que se ve la clasificación completa, hasta los primeros partidos de la cuarta jornada, de la competencia internacional.

La Liga de Naciones de la Conmebol, cabe resaltar, funciona a su vez como clasificatorio sudamericano para la Copa Mundial del fútbol femenino de la FIFA, cuya próxima edición se celebrará en 2027 en Brasil.

En ese sentido, y con cuatro partidos disputados, Venezuela está parcialmente clasificada a ese prestigioso certamen tras ubicarse en la cima de la tabla de posiciones junto a Argentina.

La publicación de la cuenta oficial del Mundial se da casi tres meses después de que selección venezolana masculina de mayores se quedara sin posibilidades de participar, por primera vez, en una Copa del Mundo.

Seis goles, aquella vez en contra, y una victoria de Bolivia sobre Brasil, fueron los causantes de que La Vinotinto perdiera la séptima casilla de las Eliminatorias Sudamericanas en la última fecha, misma en la que, pese a anotar tres goles, fue superada ampliamente en su propio estadio por Colombia, clasificada a la cita de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque Venezuela ha tenido un desempeño favorable en otras categorías distintas a la absoluta, los aficionados continúan cuestionando la gestión de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en medio de un ambiente de tensiones extradeportivas en el país.

