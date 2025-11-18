"Tiene sentimientos encontrados por los que quedaron aún privados de libertad": hija de Noel Álvarez sobre estado de su padre tras ser excarcelado en Venezuela

Este martes, se conoció la excarcelación del expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, que había sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero de 2025.

Por medio de redes sociales, su hija, Nohelia Álvarez, informó que: “Hoy quiero compartir la noticia que tanto esperábamos: a esta hora, mi padre ya se encuentra en casa. Por fin fue liberado de su injusta detención”.

Para hablar sobre la excarcelación de su padre, Nohelia Álvarez conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Nohelia comentó que “no todo son malas noticias” y aseguró que tras la excarcelación de su padre “hay un sentimiento agridulce porque es la alegría de una persona que sale, pero que sabe que deja a otras personas adentro”.

“Su alegría nunca es completa, entonces él está feliz por él, pero tiene sentimientos encontrados por los que quedaron aún privados de libertad”, añadió.

Además, explicó que ahora su padre “es una persona que está en paz. Hoy estoy mucho más tranquila (…) estoy muy feliz y con mucha determinación de que vamos a seguir trabajando porque esto no termina aquí”.

“Vamos a seguir trabajando hasta que el último salga porque yo como familiar de un preso política quiero que todos sientan lo que yo estoy sintiendo el día de hoy”, puntualizó.