El secretario de prensa presidencial, Dmitri Serguéievich Peskov, anunció que Rusia está en disposición de recibir la propuesta de recibir Uranio enriquecido iraní, opción discutida anteriormente con Teherán.

La conversación resurgió durante las discusiones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

En su rueda de prensa telefónica diaria, el portavoz del Kremlin dijo “habíamos declarado nuestra disposición a aceptar uranio enriquecido; se habló de ello”.

Adicionalmente, enfatizó que “todo los demás es asunto de discusiones entre iraníes y estadounidenses, que están actualmente en curso. No deberíamos anticipar su resultado”.

A su vez, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, afirmó a la prensa que Moscú continúa la construcción de la segunda y tercera unidad de potencia nuclear Bushehr en Irán.

“Estamos trabajando activamente con el gobierno iraní. Tenemos numerosos proyectos conjuntos en diversas etapas de implementación”.

No obstante, aclaró que los equipos referidos para las unidades se fabricaran en Rusia, mientras que la construcción de unidades adicionales si se trabajara en conjunto.

“Se trata de un programa a gran escala para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos en Irán”, aseguró.

Cabe resaltar que el contrato para la construcción de la segunda etapa central nuclear de Bushehr se firmó en 2014, sus obras iniciaron en 2017, y posteriormente, después de dos años se comenzó la construcción de la unidad dos.

VEA TAMBIÉN Aprueban proyecto de ley para que aeropuerto de Florida sea rebautizado con el nombre del presidente Donald Trump o

No obstante, a finales del 2025, Rusia e Irán firmaron un acuerdo por 25.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear de Ormuz, la cual constará de cuatro unidades de energía con una capacidad de 50.000 MW.

Finalmente, el ministro de Omán, Badr bin Hammad al Busaidi, afirmó que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Ginebra sobre un acuerdo nuclear concluyeron con “buenos avances” y “objetivos comunes”.