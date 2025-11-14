Anuncian pico y placa para algunos vehículos en Bogotá cada 15 días los sábados a partir del primer semestre de 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este viernes 14 de noviembre mediante un pronunciamiento a los medios una nueva medida para vehículos relacionada con el pico y placa vigente en la ciudad.

Galán informó que desde el primer semestre de 2026 los vehículos que circulen en la capital colombiana y no estén matriculados en la ciudad tendrán pico y placa cada 15 días los sábados.

“Queremos proponerles a los ciudadanos que van a comprar vehículo que matriculen su vehículo en Bogotá. Cómo lo queremos hacer. Lo vamos a hacer con esta medida. Los vehículos que no están matriculados en Bogotá tendrán a partir del semestre entrante pico y placa dos sábados al mes. Es decir, un sábado sí y un sábado no”, explicó el alcalde.

Para Galán esta medida va a permitir que “la gente que transita en Bogotá tome la decisión de matricularse en Bogotá que es lo lógico”.

“Nos permite tener los recursos para que la ciudad pueda hacer las inversiones que se requieren en muchos frentes como semaforización, arreglos de vías, prevención de accidentes, atención más rápida a los accidentes cuando ocurren, entre otras cosas”, aseguró.

Actualmente, la medida de pico y placa para vehículos particulares funciona en Bogotá de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5, y en días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá, entre tanto, funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital.

A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., sólo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.