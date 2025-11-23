NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
La Vinotinto

Equipo inspirado en la selección de Venezuela firmó su descenso a segunda división en importante liga de Sudamérica: "Igual que La Vinotinto fracasó sin mundial"

noviembre 23, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
El club solamente tuvo una experiencia de pocos meses en la primera división.

Un equipo inspirado en la selección venezolana firmó este sábado su descenso a segunda división luego de caer en un partido clave por la permanencia en una importante liga de Sudamérica.

Se trata del club Vinotinto de Ecuador, que este año se estrenó en la Serie A de Ecuador, pero este sábado descendió a la segunda división tras caer 3 a 1 ante Manta.

El equipo, de raíces venezolanas pero con sede en Quito, perdió su encuentro durante este sábado y con 31 puntos se quedó sin la oportunidad de evitar el descenso en la última jornada.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar en relación a la eliminación de La Vinotinto del Mundial de 2026.

Al Igual que la Vinotinto fracaso sin mundial”; “Inspirado hasta en lo deportivo”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que el equipo denominado Vinotinto tuvo un gran comienzo en la Serie A de Ecuador e incluso alcanzó a ser el líder del torneo ecuatoriano en algunas fechas.

El club pasó a llamarse Vinotinto tras la compra por parte del empresario venezolano, con varios años viviendo en Quito, Giovanni Di Mella.

El equipo, antes llamado Cuniburo, pasó a llamarse Vinotinto en honor a la selección venezolana y los migrantes venezolanos que se encuentran viviendo en Ecuador.

El venezolano Giovanni Di Mella también es dueño de un equipo de la segunda división de la liga ecuatoriana que tiene el mismo nombre, Club Atlético Vinotinto.

Estuvo muy cerca de ascender a la primera división tras terminar subcampeón del torneo, por lo que no es solamente uno el equipo en honor a la selección venezolana en Ecuador, sino dos.

Incluso, es club de la Serie B fue inaugurado por varios migrantes venezolanos que se encuentran viviendo en Ecuador desde hace varios años.

Ahora, se especula que incluso Vinotinto tendría que disputar la tercera división debido a que hace parte del mismo grupo empresarial de un equipo de segunda división, lo cual está prohibido por las autoridades del fútbol en Ecuador y el mundo.

