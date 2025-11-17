NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Feminicidio

Otro feminicidio en Caracas: Mujer fue puñaleada por su expareja en Chapellín tras discusión

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Capturan a feminicida en Caracas
La ONG Utopix alerta sobre el incremento en las cifras de feminicidios en Venezuela, y señala que este 2025 pude cerrar con al menos 100 casos.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), capturaron a Jaiker José Pinto de 32 años de edad, acusado del feminicidio de Solmaira Pérez Ríos (30), su pareja sentimental.

La víctima fue ingresada al Hospital José María Vargas de Caracas gravemente herida con múltiples golpes y heridas de arma blanca, y pese a la atención médica no logró sobrevivir a la brutal agresión.

Las autoridades señalaron que ambos vivían en el Barrio Nuevo Chapellin de Caracas, donde sostuvieron una acalorada discusión, Solmaira decidió terminar con la relación y Jeiker la confrontó, la golpeó y le propinó múltiples heridas con un arma blanca.

El sujeto fue arrestado en las instalaciones del hospital y fue puesto a la orden del Ministerio Público.

La ONG Utopix alerta sobre el incremento en las cifras de feminicidios en Venezuela, y señala que este 2025 pude cerrar con al menos 100 casos.

La directora de la organización, Aimee Zambrano Ortiz, detalló que en el primer semestre del año se consumaron 76 feminicidios, al tiempo que se registraron otros 99 en grado de frustración y 60 homicidios de venezolanas en el exterior.

