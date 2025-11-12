NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Papa León XIV

El papa León XIV reveló sus cuatro películas favoritas previo a encuentro con estrellas de Hollywood ganadoras del Óscar: tres están en Netflix

noviembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Papa León XIV – Foto EFE/ Netflix – Foto de referencia Canva
El Vaticano afirmó que el pontífice había elegido "las películas más significativas para él".

El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Óscar en el Vaticano.

El pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 '¡Qué bello es vivir!', protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado. El filme está actualmente disponible en Netflix.

En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise 'La novicia rebelde' (1965), protagonizada por Julie Andrews y disponible a la fecha en el catálogo de Disney+.

León XIV también incluyó en su lista al drama familiar de Robert Redford 'Gente corriente' o 'Gente como uno' de 1980, que también la oferta el gigante del streaming audiovisual, Netflix.

Otra de sus películas favoritas es 'La vida es bella' (1997) de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. 'La vita è bella', como es su título original, completa la lista de las tres disponibles en Netflix.

El Vaticano afirmó que León XIV había elegido "las películas más significativas para él".

El papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci.

También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

El pontífice, de 70 años, espera "profundizar el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", declaró el Vaticano en un comunicado.

El evento, valga precisar, está organizado por el Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.

