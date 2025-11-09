NTN24
Investigadores revelan cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Las culturas antiguas, como la maya, se destacaban por su habilidad en la observación astronómica, siendo expertos matemáticos en documentar los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas.

En un artículo para The Conversation, la profesora Kimberly H. Breuer, de la University Texas at Arlington, explicó cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses.

Los astrónomos construían pirámides y otras estructuras para rastrear los solsticios y equinoccios. Asimismo, utilizaban cuevas y pozos para marcar los días cenitales, es decir, cuando el sol se sitúa en el punto más alto del cielo justo sobre nuestras cabezas.

Gracias a sus observaciones, lograron crear uno de los sistemas de calendario más precisos de la historia. Los calendarios cíclicos mayas más conocidos son el Haab, el Tzolk'in y el Calendario Circular. Además, desarrollaron el calendario de la Cuenta Larga para datar cronológicamente eventos mitológicos e históricos.

Los mayas registraban sus observaciones en códices, libros plegables con jeroglíficos hechos de corteza de árbol. Uno de los más antiguos es el Códice de Dresde del siglo XI, que contiene conocimientos astronómicos y religiosos.

Sus tablas astronómicas del códice también permitían identificar los nodos lunares, es decir, los puntos de intersección entre la órbita lunar y la trayectoria aparente del Sol en el cielo.

A lo largo del tiempo, también crearon tablas divididas en las temporadas de eclipses solares de 177 días, marcando los días en que eran posibles los eclipses.

En el caso de la Tierra, los eclipses solares suceden normalmente de dos a cuatro veces al año cuando la Luna se alinea con el Sol y el planeta, proyectando sobre la superficie terrestre una amplia sombra que recorre diferentes regiones y permitiendo ver a simple vista el tránsito del satélite sobre la estrella.

Estos eclipses pueden ser parciales, anulares y totales. Los parciales ocurren cuando la alineación no es perfecta y la Luna cubre una parte del Sol.

Los anulares, cuando los tres cuerpos se alinean, pero la Luna está en el punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra y en perspectiva no logra cubrir por completo el Sol, dejando ver lo que se conoce como "anillo de fuego".

Entre tanto, los eclipses totales suceden cuando la alineación y la distancia se dan de manera perfecta para que la Luna cubra totalmente la estrella, oscureciendo casi por completo su brillo y dejando ver a simple vista la corona del Sol, su atmósfera exterior.

Lo cierto es que se trata de fenómenos que han cautivado a la humanidad durante toda la historia y aunque hoy podemos entenderlos y predecirlos con gran exactitud, sorprende ver que los mayas hayan desarrollado estos avanzados métodos hace tantos siglos.

