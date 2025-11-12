"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que el Reino Unido haya dejado de compartir información de inteligencia sobre embarcaciones de narcotráfico debido a la preocupación por los ataques militares de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe contra carteles de la droga.

El jefe de la diplomacia estadounidense, quien se refirió al tema frente a la prensa luego de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá, indicó que nada ha cambiado que impida la capacidad de Washington para actuar.

"Mantenemos sólidas alianzas con el Reino Unido y otros países. Repito, nada ha cambiado ni ocurrido que haya impedido de ninguna manera nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra labor. Tampoco estamos solicitando ayuda a nadie en ningún ámbito, incluido el militar", dijo.

El funcionario estadounidense fue preguntado sobre informes de medios en los que se afirma que Reino Unido había suspendido el intercambio de inteligencia para no ser cómplice de los ataques militares de la Administración Trump en aguas internacionales y que considera como ilegales.

En ese contexto, Rubio tachó las informaciones como "noticia falsa" y no entregó más detalles y enfatizó que Estados Unidos mantiene una sólida alianza con el Reino Unido.

Nada ha ocurrido en todo este proceso que haya impedido nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones con narcotraficantes

Según Rubio, nadie había mencionado el despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela durante la reunión y que Gran Bretaña no le había expresado directamente su preocupación.

"No conmigo. Nadie lo mencionó. Es decir, nadie en la reunión lo mencionó. No conmigo. No lo mencionaron conmigo. Quizás lo comentaron entre ellos, pero todos venían de CELAC o de donde fuera. Pero no se mencionó ni una sola vez en ninguna de las reuniones que tuvimos anoche ni hoy", comentó.