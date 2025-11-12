NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - EFE
Marco Rubio - EFE
El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió al tema frente a periodistas tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que el Reino Unido haya dejado de compartir información de inteligencia sobre embarcaciones de narcotráfico debido a la preocupación por los ataques militares de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe contra carteles de la droga.

o

El jefe de la diplomacia estadounidense, quien se refirió al tema frente a la prensa luego de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá, indicó que nada ha cambiado que impida la capacidad de Washington para actuar.

"Mantenemos sólidas alianzas con el Reino Unido y otros países. Repito, nada ha cambiado ni ocurrido que haya impedido de ninguna manera nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra labor. Tampoco estamos solicitando ayuda a nadie en ningún ámbito, incluido el militar", dijo.

El funcionario estadounidense fue preguntado sobre informes de medios en los que se afirma que Reino Unido había suspendido el intercambio de inteligencia para no ser cómplice de los ataques militares de la Administración Trump en aguas internacionales y que considera como ilegales.

o

En ese contexto, Rubio tachó las informaciones como "noticia falsa" y no entregó más detalles y enfatizó que Estados Unidos mantiene una sólida alianza con el Reino Unido.

Nada ha ocurrido en todo este proceso que haya impedido nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones con narcotraficantes

Según Rubio, nadie había mencionado el despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela durante la reunión y que Gran Bretaña no le había expresado directamente su preocupación.

"No conmigo. Nadie lo mencionó. Es decir, nadie en la reunión lo mencionó. No conmigo. No lo mencionaron conmigo. Quizás lo comentaron entre ellos, pero todos venían de CELAC o de donde fuera. Pero no se mencionó ni una sola vez en ninguna de las reuniones que tuvimos anoche ni hoy", comentó.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Narcotráfico

Narcolancha

Marco Rubio

Inteligencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Diálogo Presidencial de IDEA (EFE)
Grupo IDEA

Líderes latinoamericanos se reúnen para el décimo Diálogo Presidencial de IDEA bajo el lema "América Latina y el fin de sus dictaduras"

Gustavo Petro

“Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales”: Marta Lucía Ramírez

José María Aznar, expresidente del gobierno español | Foto: EFE
José María Aznar

"No solo es para luchar contra el narcotráfico sino para provocar un cambio de régimen en Venezuela": José María Aznar sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump/ Jeffrey Epstein -Fotos AFP
Caso Epstein

Sale a la luz nueva información revelada por demócratas que vuelve a vincular a Donald Trump con caso Epstein: la Casa Blanca respondió

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Iker Casillas (AFP)
Iker Casillas

Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Convocatoria de la selección de Argentina para el último juego de este 2025 - Foto: EFE
Selección Argentina

Sin el Dibu Martínez, pero con Messi al mando, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Donald Trump

Milei se reúne con Trump para sellar auxilio financiero antes de las elecciones legislativas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre