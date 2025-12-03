La cualidad que Shakira atribuye a sus hijos gracias a su expareja Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, hizo una importante confesión sobre su expareja Gerard Piqué.

En medio de una entrevista, la cantante colombiana sorprendió al reconocer una importante cualidad del exfutbolista español que ha influido en el crecimiento de sus hijos.

De acuerdo con la artista, sus hijos viven con disciplina, lo que les ha permitido tener desempeños excelentes tanto en lo académico como en su vida en general.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, detalló la cantante y compositora barranquillera.

Sin embargo, Sakira aseguró que, Piqué también tuvo un papel importante en la crianza de sus dos hijos. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, reconoció.

“Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, agregó.

Asimismo, la colombiana recalcó que los talentos artísticos de Shasha y Milan son gracias a ella. “Sí, porque del papá no”, dijo.

“Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Tiene una facilidad. Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje y lo hace con una dedicación”, explicó.

Cabe señalar que Shakira y Piqué anunciaron su separación en el mes de junio de 2022.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Tras su ruptura, la barranquillera ha lanzado varios éxitos como ‘Copa Vacía’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’, ‘El Jefe’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, entre otros, en los que habla de sus sentimientos.

En sus canciones, Shakira también ha expuesto los detalles de la ruptura con su 'ex' y ha lanzado fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.