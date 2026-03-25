"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

La líder de la democracia en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó el 24 de marzo en una multitudinaria concentración realizada en Houston, Texas, luego de su intervención en la conferencia energética CERAWeek 2026, uno de los foros más relevantes del sector a escala internacional.

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Durante su participación en el evento, Machado fue ovacionada por su discurso enfocado en la apertura económica y el proceso de transición democrática en Venezuela.

"Que el mundo sepa: Nada ni nadie nos detendrá, Venezuela será libre", manifestó la apodada 'dama de hierro' ante sus connacionales.

En el encuentro en Texas, cientos de venezolanos residentes en el estado acudieron con banderas y consignas para respaldarla.

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En medio de su ponencia, la líder política instó a la diáspora venezolana a organizarse y fortalecer la ruta electoral, haciendo énfasis en la importancia de prepararse para futuros procesos de inscripción de votantes.

Al respecto, Esteban Román y Edgardo Pinell, periodistas de México y Nicaragua, respectivamente, hablaron en el programa Club de Prensa de NTN24.

"Como dice Machado, la transición debe ser ordenada y pacífica, porque muchos venezolanos tenían la expectativa de que la intervención de EE. UU. iba a quitar a un gobierno para poner a otro, pero era inviable, ya que para poder sacar a Maduro y a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala", subrayó Román.

A su turno, Pinell mencionó: "María Corina, como otros dirigentes, espera la reestructuración institucional de Venezuela".

La visita de Machado a Houston forma parte de una agenda internacional más amplia con la que busca consolidar respaldo a la causa democrática venezolana.

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Antes de su paso por Texas, sostuvo reuniones en Washington D. C. y se prevé que continúe su recorrido por otras ciudades clave en territorio norteamericano.