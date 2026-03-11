NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
María Corina Machado

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

marzo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, dijo en La Tarde de NTN24 que "si hay elecciones mañana en Venezuela (…) gana María Corina Machado".

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, dijo en La Tarde de NTN24 que María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, "es una especie de presidente en espera de que se vote".

Schamis se refirió a la participación internacional de Machado y el recibimiento que ha tenido en eventos con varios presidentes y líderes a nivel global, siendo el más reciente de ellos la toma de posesión presidencial de José Antonio Kast en Chile.

"Hay varias capas en esto, primero porque es un Premio Nobel de la Paz, y esa es una figura de alcance mundial, va más allá de Venezuela, va más allá de Chile, de América Latina, es el Premio Nobel de la Paz y eso implica una estatura diferente, superior, diría", expuso Schamis.

o

"Pero también le conceden un espacio que tiene que ver con lo que todos sabemos, que es, bueno, si hay elecciones mañana en Venezuela ¿quién gana? Si son abiertas, limpias, transparentes y sin inhabilitaciones, gana María Corina Machado, entonces es una especie de presidente en espera, en espera de que se vote", agregó.

Schamis indicó que, aunque Machado no pudo participar en las últimas elecciones en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se reeligió con fraude denunciado por el equipo de Machado, que reclamó como ganador a Edmundo González —designado por la propia líder de la democracia en Venezuela—, todos la perciben como una figura presidencial.

"No hay misterio en esto y yo creo que ha sido muy bueno que le otorgaran ese lugar, ha sido muy positivo para ellos mismos (los líderes internacionales), no solamente para María Corina, para María Corina lo que ha sido realmente conmovedor fue el saludo del rey de España (Felipe VI) que es de jefe de Estado a jefe de Estado, casi", señaló Schamis.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Democracia en Venezuela

Presidentes

Reconocimiento

María Corina Machado, Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes, se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán”: la dramática situación de las jugadoras de la selección femenina iraní

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Nuevos ataques contra el régimen de Irán tras advertencia de Washington de que este martes sería "el día más intenso"

Buque petrolero llega a Cuba - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Nuevos ataques contra el régimen de Irán tras advertencia de Washington de que este martes sería "el día más intenso"

Buque petrolero llega a Cuba - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

Charles de Gaulle | Foto AFP
Francia

Así es el Charles de Gaulle, el portaviones nuclear más poderoso de Europa que Francia despliega en el Mediterráneo

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Mal comienzo para Colombia en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: perdió ante Ecuador y complica la clasificación al Mundial

Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
Fútbol

Entrenador de España propuso que se busque otra sede para disputar la Finalissima debido a los ataques que se han dado en Medio Oriente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre