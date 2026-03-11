"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, dijo en La Tarde de NTN24 que María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, "es una especie de presidente en espera de que se vote".

Schamis se refirió a la participación internacional de Machado y el recibimiento que ha tenido en eventos con varios presidentes y líderes a nivel global, siendo el más reciente de ellos la toma de posesión presidencial de José Antonio Kast en Chile.

"Hay varias capas en esto, primero porque es un Premio Nobel de la Paz, y esa es una figura de alcance mundial, va más allá de Venezuela, va más allá de Chile, de América Latina, es el Premio Nobel de la Paz y eso implica una estatura diferente, superior, diría", expuso Schamis.

"Pero también le conceden un espacio que tiene que ver con lo que todos sabemos, que es, bueno, si hay elecciones mañana en Venezuela ¿quién gana? Si son abiertas, limpias, transparentes y sin inhabilitaciones, gana María Corina Machado, entonces es una especie de presidente en espera, en espera de que se vote", agregó.

Schamis indicó que, aunque Machado no pudo participar en las últimas elecciones en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se reeligió con fraude denunciado por el equipo de Machado, que reclamó como ganador a Edmundo González —designado por la propia líder de la democracia en Venezuela—, todos la perciben como una figura presidencial.

"No hay misterio en esto y yo creo que ha sido muy bueno que le otorgaran ese lugar, ha sido muy positivo para ellos mismos (los líderes internacionales), no solamente para María Corina, para María Corina lo que ha sido realmente conmovedor fue el saludo del rey de España (Felipe VI) que es de jefe de Estado a jefe de Estado, casi", señaló Schamis.