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Lunes, 16 de marzo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado acusa al régimen de Delcy Rodríguez de “prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Delcy Rodríguez - EFE
María Corina Machado y Delcy Rodríguez - EFE
En un mensaje en X, la líder de la democracia venezolana se pronunció sobre el caso del abogado Perkins Rocha.

Este fin de semana, la líder de la democracia y Nobel de Paz María Corina Machado arremetió contra el régimen de Delcy Rodríguez al que acusó de “prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”.

En un mensaje en sus redes sociales, Machado citó el caso de Perkins Rocha, abogado y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a quien le fue negada la ley de amnistía que impulsó el régimen de Rodríguez para presos políticos.

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“Negar la amnistía selectivamente es represión”, dijo la líder democrática, calificando a Rocha como “un ciudadano ejemplar” y “un excelente jurista”.

El abogado fue detenido arbitrariamente en 2024 y fue acusado por el régimen de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir tras las cuestionadas elecciones de ese año que el régimen atribuyó sin sustento alguno al hoy detenido Nicolás Maduro.

Machado alega que Rocha sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía, por lo que pide por él y para que todos los presos políticos “estén plenamente libres” y “no excarcelados, ni judicializados”.

“El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? NO PODRÁN. Venezuela decidió ser LIBRE”, expresó Machado.

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En su mensaje, la dirigente mencionó el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela en el que se argumenta que “las prácticas represivas del régimen siguen ocurriendo”.

“El régimen cree que a través de su "justicia" selectiva demuestra que tiene poder y control; los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”, concluyó.

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