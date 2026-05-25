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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Así reaccionó Rafael Santos Borré al no haber sido incluido dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

mayo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Rafael Borré y Luis Díaz - Foto EFE
Rafael Borré y Luis Díaz - Foto EFE
La actualidad de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, según dijo Lorenzo, es mejor que la de Borré.

El futbolista colombiano Rafael Santos Borré reaccionó este lunes a la decisión del entrenador Néstor Lorenzo de no incluirlo en la lista oficial de los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí", escribió el delantero de 30 años en una historia subida a su cuenta oficial de la red social Instagram.

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El jugador aseguró que, pese a no viajar con sus compañeros a participar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los apoyará "desde otro lugar" y estará "alentando" a sus compañeros y a la selección como un colombiano más.

"Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes", agregó en un texto que ubicó encima de un collage de sus fotos vistiendo los colores del equipo cafetero.

Historia IG: @RafaelSantosBorre
Historia IG: @RafaelSantosBorre

En lugar de Borré, apareció en la lista Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Y cuando Lorenzo fue consultado al respecto en la rueda de prensa aseveró que Hernández está en la lista porque su actualidad es mejor que la del atacante del el S. C. Internacional del Campeonato Brasileño de Serie A.

Por fuera de la convocatoria quedaron otros atacantes como Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán, quien es considerado por muchos uno de los jugadores de recambio con mayor proyección en la línea de ataque.

Colombia se enfrentará a Uzbekistán, Portugal y la República del Congo en el Grupo K de la Copa del Mundo que empezará este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

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Lorenzo reconoció que fue difícil la elección de la nómina definitiva, pero que tuvo en cuenta el rendimiento de los futbolistas y sus antecedentes en la selección.

Estos fueron los elegidos por Néstor Lorenzo para la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

  • Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina
    Defensores: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.
  • Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.
  • Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

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