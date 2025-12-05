NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Colombia

Colombia construirá el túnel más largo de Latinoamérica: tendrá casi 10 kilómetros con diversas estructuras

diciembre 5, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Túnel | Foto Gobernación Antioquia
Este proyecto será el más grande de América Latina, y permitirá dinamizar las rutas logísticas hacia los principales puertos del Caribe y el Pacífico.

Colombia construirá el túnel más largo de Latinoamérica. Tendrá casi 10 kilómetros con diversas estructuras.

El proyecto será único en la región, debido a que tendrá una longitud de más de 9 kilómetros, y facilitará la conexión entre el interior del país y los puertos estratégicos de la costa Caribe.

Este desarrollo recibirá el nombre del Túnel del Toyo. La obra conectará a Medellín con la región del Urabá antioqueño.

Su ubicación estará en la llamada Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. La construcción facilitará la salida del país Caribe, puesto que la longitud total será de 39,5 kilómetros de nueva vía, según El Cronista

Su estructura estará conformada por el túnel central que tendrá aproximadamente 9,7 kilómetros, adicionalmente seis túneles menores que agregan 3 kilómetros de recorrido, junto a 16 puentes con una extensión total de 1,3 kilómetros. Finalmente contará con 4,4 kilómetros de vías a cielo abierto.

Con todas las estructuras completadas la vía completa tendrá 37,7 kilómetros.

Esta obra se considera un megaproyecto debido a su magnitud, complejidad técnica, y la organización financiera que ha exigido desde inicios del 2018.

Según medios en términos técnicos, la súperestructura fue revestida con más de 160.000 metros cúbicos de concreto y 12.000 toneladas de acero. A su incorporación se le suman sistemas de drenaje, pavimento especializado y materiales granulares, esto con el objetivo de garantizar durabilidad y seguridad en el paso subterráneo.

Asimismo, con un progreso del 61% están cinco túneles de 3,7 kilómetros en total, junto a un puente de 172 metros y vías de 3,3 kilómetros a cielo abierto.

Finalmente, los impactos positivos del megaproyecto serán:

  • Reducir en 25 kilómetros la distancia entre algunos de los corredores estratégicos.
  • Permitir enlaces entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia en aproximadamente 35 minutos.
  • Conectar Cañasgordas con Medellín en apenas 1,5 horas.

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

