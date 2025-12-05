Colombia construirá el túnel más largo de Latinoamérica. Tendrá casi 10 kilómetros con diversas estructuras.

El proyecto será único en la región, debido a que tendrá una longitud de más de 9 kilómetros, y facilitará la conexión entre el interior del país y los puertos estratégicos de la costa Caribe.

Este desarrollo recibirá el nombre del Túnel del Toyo. La obra conectará a Medellín con la región del Urabá antioqueño.

Su ubicación estará en la llamada Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. La construcción facilitará la salida del país Caribe, puesto que la longitud total será de 39,5 kilómetros de nueva vía, según El Cronista

Su estructura estará conformada por el túnel central que tendrá aproximadamente 9,7 kilómetros, adicionalmente seis túneles menores que agregan 3 kilómetros de recorrido, junto a 16 puentes con una extensión total de 1,3 kilómetros. Finalmente contará con 4,4 kilómetros de vías a cielo abierto.

Con todas las estructuras completadas la vía completa tendrá 37,7 kilómetros.

Esta obra se considera un megaproyecto debido a su magnitud, complejidad técnica, y la organización financiera que ha exigido desde inicios del 2018.

Según medios en términos técnicos, la súperestructura fue revestida con más de 160.000 metros cúbicos de concreto y 12.000 toneladas de acero. A su incorporación se le suman sistemas de drenaje, pavimento especializado y materiales granulares, esto con el objetivo de garantizar durabilidad y seguridad en el paso subterráneo.

Asimismo, con un progreso del 61% están cinco túneles de 3,7 kilómetros en total, junto a un puente de 172 metros y vías de 3,3 kilómetros a cielo abierto.

Finalmente, los impactos positivos del megaproyecto serán: