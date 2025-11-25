NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Asteroide

La Tierra rodeada por asteroides: la ESA confirma cuerpo rocoso cercano número 40.000 y recuerda “la vulnerabilidad de nuestro planeta” en el espacio

noviembre 25, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Objetos cercanos a la Tierra | Foto ESA
Investigadores de ESA aseguran que los asteroides observados se encuentran en “órbitas que las acercan relativamente a la Tierra”.

La Agencia Espacial Europea (ESA), recientemente informó la aparición de NEOs (near Earth object), termino que usan los astrónomos para catalogar asteroides y cometas que se encuentran a menos de 45 millones de kilómetros del planeta Tierra.

Según ESA, la mayoría de estos asteroides orbitan alrededor del Sol entre "Marte y Júpiter", en el último censo de la agencia espacial, se calcularon alrededor de 40.000 cuerpos celestes rocosos desde la creación del registro.

Desde “1990 y 2000, telescopios de sondeo especializados comenzaron a encontrar cientos de nuevos NEA cada año. En noviembre de 2025, el número total de NEA identificados superó los 40 000, de los cuales unos 10 000 se descubrieron solo en los últimos tres años”, explica el artículo.

Este descubrimiento mantendría en constante vigilancia la tierra y los objetos “cercanos”, asimismo, Luca Conversi, director del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, manifiesta:

“El número de descubrimientos está aumentando exponencialmente, de mil a principios de siglo a 15.000 en 2016 y 30.000 en 2022. A medida que la próxima generación de telescopios entre en funcionamiento, esperamos que el número de NEA conocidos siga creciendo a un ritmo aún mayor”, enfatiza.

Cabe recalcar que ninguno de estos asteroides representa un peligro para la Tierra, debido a que los astrónomos utilizan todas las observaciones disponibles para predecir la trayectoria con años, décadas e incluso siglos de antelación.

No obstante, el descubrimiento de asteroides de tamaño mediano, de entre 100 y 300 metros de ancho, están siendo “muchos más difíciles de detectar” y ante un eventual impacto con la Tierra generarían “graves daños regionales".

De esta manera, la agencia continua con el desarrollo de telescopios más avanzados y con la lupa bien puesta en el espacio, ya que según ellos, solo se ha descubierto “30% de estos objetos”.

