Tenista sudamericano será multado por sexismo contra una juez que arbitró un partido suyo en Roland Garros

Por estos días se lleva a cabo el Grand Slam de Roland Garros, el segundo de la temporada tenística. Varios de los favoritos, entre ellos Novak Djokovic y el italiano número uno del mundo, Jannik Sinner, quedaron eliminados en las últimas horas.

No obstante, un grave caso de sexismo se presentó en uno de los encuentros que protagonizó un jugador sudamericano.

Los organizadores de Roland Garros anunciaron este viernes que van a sancionar "de manera significativa" con una multa al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por sus comentarios sexistas contra la brasileña Ana Carvalho, que arbitró el jueves el partido que perdió en segunda ronda ante el francés Moïse Kouame.

VEA TAMBIÉN Djokovic es eliminado por Fonseca en Roland Garros con lo que quien gane el torneo conquistará también su primer Grand Slam: conmovedor gesto del sudamericano tras victoria o

"La competencia de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalidad y su capacidad para dirigir a un alto nivel", afirmaron en su comunicado la Federación Francesa de Tenis (FFT) y los dirigentes de Roland Garros.

"La dirección del torneo sancionará de manera significativa, en forma de multa, a Adolfo Vallejo", añadió, sin precisar la cuantía de la misma.

En su primera presencia en el cuadro principal de un torneo del Grand Slam a sus 22 años, Vallejo (71º del mundo) perdió en cinco sets ante el joven francés Moise Kouame por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (10/8).

El partido, disputado con un fuerte calor, contó con un ruidoso apoyo a Kouame por parte de los hinchas locales.

VEA TAMBIÉN La tenista colombiana María Camila Osorio rompió en llanto tras avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros o

Después del partido, Vallejo criticó a la jueza de silla brasileña Ana Carvalho en declaraciones recogidas por la web Clay.

"Este tipo de partido debe ser arbitrado por un hombre. Es muy difícil para una mujer hacerlo. Debe ser arbitrado por un hombre porque es un público muy exigente, tienes que tener mucha fuerza para enfrentarte al público", afirmó.