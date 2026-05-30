NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
Champions League

El PSG es bicampeón de Europa: los de Luis Enrique alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis

mayo 30, 2026
Por: Nucho Martínez
Pasaron 10 años para que una final de la UCL se definiera desde los '12 pasos'.

Este sábado 30 de mayo el París Saint-Germain Football Club (Francia) se midió en la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal (Inglaterra).

o

Los de la capital francesa lograron el bicampeonato de Europa. Alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis (4-3).

Acciones destacadas de la gran final de la UCL:

En un partido con juego poco vistoso y con mucho nerviosismo, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo cinco minutos después del pitido inicial.

Ya en la segunda mitar, el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir (64').

Así las cosas el conjunto parisino y la escuadra londinense empataron tanto en el tiempo reglamentario como el la prórroga 1-1.

o

Posteriormente, en el Puskás Aréna de la ciudad de Budapest (Hungría) llegó la tanda de penaltis.

Dato curioso: pasaron 10 años para que una final de la UEFA Champions League se definiera desde los '12 pasos'.

o

La última vez tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penales en el estadio de San Siro.

Con esta conquista PSG logra su segunda Champions League, mientras que el Arsenal sigue con las manos vacías en este torneo.

Temas relacionados:

Champions League

Final

PSG

Arsenal

Campeón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro le envía fuerte mensaje al senador republicano y observador de las elecciones en Colombia, Bernie Moreno: “somos libres y punto”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del PSG - Foto: EFE
Champions League

El Bayern Múnich de Lucho Díaz no pudo remontar en el Allianz Arena: PSG avanzó a la final e intentará ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva

El tenista ruso Daniil Medvedev. (EFE)
Daniil Medvedev

Tenista ruso se vuelve viral por gesto que hizo mientras sin moverse observaba acelerado y peculiar calentamiento de su rival sudamericano

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Conflicto

El Kremlin decreta tregua temporal con Ucrania para el desfile del Día de la Victoria

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Estas son las imágenes del último adiós a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia

Jugadores del PSG - Foto: EFE
Champions League

El Bayern Múnich de Lucho Díaz no pudo remontar en el Allianz Arena: PSG avanzó a la final e intentará ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva

El tenista ruso Daniil Medvedev. (EFE)
Daniil Medvedev

Tenista ruso se vuelve viral por gesto que hizo mientras sin moverse observaba acelerado y peculiar calentamiento de su rival sudamericano

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que el acuerdo con el régimen de Irán será "grande e importante", o simplemente no se concretará

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

Manifestación por la libertad de los presos políticos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Este proceso es muy lento para las víctimas": hermana de abogado argentino, preso político del régimen venezolano, exige su libertad inmediata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre