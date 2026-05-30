El PSG es bicampeón de Europa: los de Luis Enrique alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis

Este sábado 30 de mayo el París Saint-Germain Football Club (Francia) se midió en la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal (Inglaterra).

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Los de la capital francesa lograron el bicampeonato de Europa. Alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis (4-3).

Acciones destacadas de la gran final de la UCL:

En un partido con juego poco vistoso y con mucho nerviosismo, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo cinco minutos después del pitido inicial.

Ya en la segunda mitar, el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir (64').

Así las cosas el conjunto parisino y la escuadra londinense empataron tanto en el tiempo reglamentario como el la prórroga 1-1.

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Posteriormente, en el Puskás Aréna de la ciudad de Budapest (Hungría) llegó la tanda de penaltis.

Dato curioso: pasaron 10 años para que una final de la UEFA Champions League se definiera desde los '12 pasos'.

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La última vez tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penales en el estadio de San Siro.

Con esta conquista PSG logra su segunda Champions League, mientras que el Arsenal sigue con las manos vacías en este torneo.