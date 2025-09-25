NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Ecuador

Asciende a 17 la cifra de presos muertos en cárcel de Ecuador

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Asciende a 17 la cifra de presos muertos en cárcel de Ecuador - Foto AFP
La información preliminar de la Policía indica que el enfrentamiento ocurrió entre reos de bandas enemigas.

La cifra de presos muertos en una cruenta disputa entre bandas de narcotraficantes rivales en una cárcel de Ecuador aumentó a 17, informó el jueves el organismo a cargo de las prisiones (SNAI).

"De manera preliminar, se conoce que estos hechos dejaron como resultado el fallecimiento de 17 personas privadas de libertad", señaló en un comunicado el organismo. Un balance previo de la policía daba cuenta de diez fallecidos.

La nueva cifra eleva a 30 el número de presos fallecidos en circunstancias similares en los últimos tres días, además de un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en Ecuador.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y dos de ellos decapitados en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país.

Las penitenciarías ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los más recientes choques se produjeron en la cárcel del convulso puerto petrolero de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.

El lunes en la penitenciaria de la también costera Machala, en el suroeste y próxima a la frontera con Perú, enfrentamientos entre detenidos originaron la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 quedaron heridas, según información oficial.

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

